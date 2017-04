Vårmarknad med magiska inslag

Löddeköpinge Lördagen i Löddeköpinge går i vårens tecken. Åtminstone för den som besöker Lödde Centrum, där det arrangeras en vårmarknad.

Med start klockan tio bjuds besökarna på en rad programpunkter som ska underhålla. Bland annat har dansare från Zwing Its dansskola uppvisning vid två tillfällen, klockan 11 och klockan 12.

Däremellan ska den unge trollkarlen Algot Klang ha en magisk uppvisning. Den börjar klockan 11.30.

En timme senare har en butik modeuppvisning, därefter blir det godisregn för barnen, som också kan bli målade i ansiktet.

För den kulturellt intresserade finns en fotoutställning där man kan rösta på den bild som man tycker stämmer bäst in på temat känsla.

Butikerna har öppet mellan klockan 10 och 14. Även företagare från andra delar av Löddeköpinge med omnejd finns på plats i Lödde Centrum under lördagen.