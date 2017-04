Revolt, drömmar och passioner

MALMÖ 1968-1988 är för den yngre generationen en epok som känns väldigt länge sedan, medan den för dem som var med känns som att det nästan var i går. Andra har valt att leva kvar i samma anda antingen i tanken eller i valet av klädstil.

Utställningen har planerats under flera års tid och tanken har hela tiden varit att fånga in Malmös konst- och kulturscen under 60-talet som sedan blev fram till 1988.

– Det är en alternativ kulturhistorisk utställning som fokuserar på den icke traditionella historieskrivningen. Istället är det historien som hände lite i marginalerna som står i centrum och som kanske inte alla såg eller upplevde, säger Anders Nilsson assisterande konstintendent.

När historier som tidigare inte har berättats ska fram i ljuset så vidgas även vyerna av valet av konstnärer. En av dem som lite oväntat finns med är Abelardo Gonzales. Han är en känd arkitekt som har ritat både hus och lägenheter, men som under tidsepoken arbetade även med scenografi och även var verksam som konstnär. På utställningen skildrar han en klubb som fanns på Adelgatan där gaykulturen växte fram, men där också världens och Sveriges artistelit rörde sig.



– Det var en mörk tid som jag minns det och det fanns inte så mycket att göra, men kl 12 på natten levde klubben Club Trocadero upp med sina shower. På den tiden hade den en status som i det närmaste kan jämföras med Studio 54 i New York och min installation skildrar mönstret som genomsyrade lokalen och förstås showerna som spelades, säger Abelardo Gonzalez.

I samma rum håller Isabel Rayo Planella på att finputsa de sista detaljerna i sitt lilla hus. Hon valde att skapa ett litet nostalgihem för att verkligen förmedla hur det kändes att leva under tidsepoken.

– Det är detaljerna som tar oss tillbaka till tiden som har flytt, säger hon.

Bahareh Mirhadi är en av de anställda på Moderna muséet. Hon kommer från Iran och fascineras över tiden som skildras via fotografier, kläder och symboler.

– När jag ser den här utställningen så tänker jag på att jag då och då verkligen kan se människor på gatorna som håller kvar den här andan i sina kläder, i sina tankar eller när det gäller musiken som de lyssnar på, säger Bahareh Mirhadi