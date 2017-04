Bollenområdet kläs in med färgstarka garnkreationer

ystad Grå, hård och kall metall kommer i helgen förvandlas till färgsprakande, mjuka garnkreationer då utrymmet framför Bollen kommer att garnbombas.

Under Rum- och hus-mässan som pågår på Bollen i helgen kommer stolpar och räcken utanför anläggningen att täckas av garn. Det är Annajohanna Månsson, marknadsstrateg, kreatör och mångpysslare, som bjudits in av mässan för leda evenemanget.

– De vill inreda ute och garnbombningen är en del av det, berättar hon.

Förra året arrangerade hon en garnbombning tillsammans med stadsbiblioteket i Ystad på Stortorget – och det blev bättre än hon hoppats.

– Det var så kul att se, folk i alla åldrar bara dök upp och satte sig att sticka.

Hon var även med och startade DIY-Club på stadsbiblioteket, där man en gång i månaden träffas för att ägna sig åt någon typ av hantverk.

Hon berättar att hantverksarbete och pyssel varit en del av hennes liv sedan hon var liten.

– Det sitter i mig. Jag kan inte förklara det, det bara händer. Plötsligt har jag sytt ett kuddfodral eller virkat något.

Vad gäller garnarbete konstaterar hon att hon föredrar virkning framför stickning.

– Det är lite terapi, har jag haft mycket på jobb eller varit inne i en stressig period så behöver jag virkningen för att koppla av, berättar hon.

Men det är också färgerna och formerna som lockar.

– Det händer att jag spontanköper garn bara för att det är så fint. Det är kul att kombinera färger och former.

Mellan klockan 10 och 16 på lördag kan den som vill komma och sticka, virka eller på annat sätt klä in stolpar och räcken.

– Det är ett öppet evenemang, vi vill skapa känslan av att det inte är någon stress, hela miljön ska inte kläs in, det är inte det som är grejen. Skapandet är i fokus. Stadsmiljö i sig är så hård, grå och kall, det är kul att man kan sätta lite färg på det.

– Jag ser fram emot att se hur det växer fram under dagen, man börjar på noll och så bara växer det.

På plats kommer det att finnas både garn, stickor och virknålar. Vill man så kan man även ta med sig redan färdiga kreationer att täcka in stolparna med.

Under söndagen kommer allting att tas ned för att sedan sättas upp igen på café Helsa på.

– Det här räknas som graffiti, även om det är en snäll form av graffiti. Men kreationerna kommer leva kvar på en ny plats, så man kan se dem där.