Bliding Blandning – nu på Skånskan.se

Blidings Blandning var egentligen en slags blogg, men på papper. Lite längre krönikor blandat med kortare tankar och reflektioner kring veckans sporthändelser, topplistor, veckans bild med mera.

Den typen av material gör sig egentligen bättre online, där det även kan bli mer aktuellt.

En liten reflektion i krönikeform passar inte riktigt i papperstidningen.

Därför kommer Skånskans sportchef Artur G Bliding framöver att med ojämna mellanrum kommentera det som händer i sportvärlden, lokalt, regionalt eller globalt, på vår webbplats skd.se.

Artur Bliding har full koll på de flesta sporter och idrottsgrenar, så det blir ingen renodlad blogg om fotboll, ishockey, handboll eller någon annan av de stora lagsporterna.

Här kan det dyka upp motorsport, kampsport, ridsport, trav, galopp och till och med greyhound racing som är Blidings nuvarande stora fritidsintresse.

Stort som smått. Längre krönikor och korta reflektioner. Roliga citat eller spektakulära händelser.

Klickar du in dig på Blidings Blandning-bloggen i dag så kan du läsa om vad Artur Bliding tyckte om gårdagens Skånederby och SM-kvartsfinal mellan Lugi och Ystads IF!

Du hittar bloggen på www.skd.se/blidingsblandning.

