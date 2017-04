Änka i 70-årsåldern döms för döda makens jaktbössa

LANDSKRONA Kvinnan i 70-årsåldern kom sig inte för att överlämna sin döda makes jaktbössa till polisen på grund av egna hälsobesvär och för att sorgen förlamade henne. När hon inte hörsammade påminnelserna om att överlämna vapnet åtalades hon och har nu dömts för vapenbrott.

En februaridag förra året stod en utskickad polispatrull plötsligt på farstukvisten hemma hos änkan, som är i 70-årsåldern och som är bosatt i Landskrona kommun.

Poliserna var utskickade för att beslagta ett hagelgevär som tillhört kvinnans make, som hade gått bort. Änkan hade tidigare fått flera påminnelser efter makens bortgång om att hon var skyldig att lämna in vapnet till polisen eftersom hon saknade licens för bössan.

Den utskickade polispatrullen tog med sig det dubbelpipiga hagelgeväret, som de fann i änkans hem.

Men historien slutade inte där. Änkan åtalades för vapenbrott eftersom hon underlåtit att lämna in sin döda makes jaktbössa.

Under polisförhören förhördes bland annat kvinnans svärson, som brukar hjälpa sin svärmor med olika bestyr.

Mannen vittnade om att han försökt förmå sin svärmor att lämna in vapnet. Han hade rått sin svärmor att hon skulle ta färdtjänst och bli skjutsad ända fram till polisstationen när hon skulle lämna in vapnet.



Under polisförhören pressade förhörsledaren änkan med frågor om varför hon dröjt med att lämna in vapnet, trots flera påminnelser.

Kvinnan uppgav då att hon utöver sin sorg haft mycket att bestyra efter makens dödsfall. Dessutom påpekade hon att hon sedan flera år själv har hälsoproblem, som påverkar rörligheten. Efter makens död hade hon också genomgått en operation.

– Att återlämna vapnet har inte blivit av, uppgav hon i polisförhöret och menade att man kan vara efterklok.

Hon uppgav att hon saknat uppsåt för brottet och att hon helt enkelt inte orkat med att lämna in bössan. Hon blev glad när poliserna kom och tog vapnet och erkände att hon varit slarvig.

Tingsrätten har nu dömt änkan för ringa vapenbrott och hon döms till att betala dagsböter som sammanlagt blir 3 500 kronor.

Det beslagtagna vapnet ska även förverkas, vilket kvinnan motsatt sig.