Queenmusikal klär i arenaformat

Kristine Yde, Christoffer Brodersen och ensemblen i en scen ur We will rock you på Royal Arena. Foto: Miklos Szabo

Recension/scen

MUSIKAL

We will rock you

Musikal med book av Ben Elton och musik av Queen

Medverkande: Christoffer Brodersen, Kristine Yde, Szhirley, Joey Moe, Nellie Ettison, Niels Olsen, Anders R Gjesing med flera

Dansk dialog: Lars Hjortshöj

Koreografi: Philip Comley

Regi: Uwe Petersen

Premiär på Royal Arena i Köpenhamn den 19 april

Betyg: 3

Den spelades i tolv år på Dominion-teatern i London, den sattes upp i Stockholm 2010 och nu har den landat i Köpenhamn – Queen-musikalen We will rock you. Queens musik är mäkta populär, inte minst i Sverige, och varje år brukar ett par olika turnéversioner baserade på gruppens låtskatt dra storpublik landet runt. Och det är förstås musiken i sig som är kärnan också i den här musikalen. Låtar som Radio Gaga, I want to break free, Under pressure, Who want’s to live forever och så vidare, en hitlista på cirka 25 låtar i scenisk tappning, vilka framförs på engelska. Queen-medlemmarna Brian May och Roger Taylor tog själva initiativet till att We will rock you skapades och håller fortfarande ett vakande öga och öra över produktionerna världen runt.

Handlingen utspelar sig i framtiden, närmare bestämt år 2350. Jorden har döpts om till iPlanet, människor är likriktade i tanke, klädsel och musiksmak. Livemusik får inte förekomma. Men Galileo Figaro hör röster i sitt huvud, fragment av låttexter dyker upp.

Han är den lite bortkomne hjälten i historien, en rockens Messias och den blivande ledaren för The Bohemians som är en grupp som vägrar låta sig stöpas i samma form som alla andra och som har en staty av ledstjärnan – Freddie. Den dystopiska handlingen till trots är We will rock you en komedi, anpassad efter Queens stora teatraliska gester. Queen har helt naturligt låtar både för ”de goda” och ”de onda” i historien, något som utnyttjas på ett finurligt sätt. Handlingen brukar viftas bort som en förevändning för att spela så många av Queens låtar som möjligt även om den i grunden är en klassisk historia som man sett i flera olika skepnader. Efter Londonpremiären 2002 blev musikalen fullkomligt nedsablad av kritikerna. Men publiken tog den till sitt hjärta och röstade med fötterna och plånboken. Showen har ändrats något genom åren, bland annat har låten You’re my best friend lagts till. I den danska versionen finns förstås lokala inslag, bland annat knäböjer en bohem med ”Lars trumpinne” – en hyllning till Lars Ulrich som ju var med och invigde arenan med sitt Metallica.

Christoffer Brodersen som gör rollen som Galileo har en bra rockröst och gestaltar fint hjältens förvirrande väg mot klarhet. Kristine Yde sticker ut med sin sång och scennärvaro varje gång hon intar scenen och Nellie Ettison och Joey Moe imponerar också. Niels Olsen är klippan som nestorn Buddy – alla är kort sagt noga utvalda för sina roller. Musikalen har en stor ensemble, läckra dansnummer och kostymer som man antingen hatar eller älskar. Produktionen är högklassig och snygg.

På nya Royal Arena i utkanten av Köpenhamn har man skapat en teater i litet arenaformat, vilket har både för och nackdelar. Det passar musiken och det känns när en halv arena sjunger med och viftar med ljusstavar, men som publik kan det vara bra att tänka ”rockkonsert” och ta med ett par öronproppar, eftersom ljudet kan bli väl häftigt ibland, åtminstone om man sitter nära scenen. Sedan är det bara för Queen-fansen att hänga med och på slutet också sjunga med. På premiären var det lite dåligt tryck på publiken och inte ens We will rock you lyfte riktigt, men det kanske kommer när premiärnerverna lagt sig. Betyget blir en stark trea.

We will rock you spelas på Royal Arena till och med den 7 maj för att sedan dra vidare till Herning och Jyske Bank Boxen.