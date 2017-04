Levande ljus antände förråd

Lilla Harrie

Ett förråd i Kävlinge har brunnit upp efter att en äldre dam försökt förhindra att hennes växter skulle frysa under natten.

Under torsdagsmorgonen stod ett trädgårdsförråd i Kävlinge i brand. Kvinnan som ägde förrådet använde det till att förvara ved, krukor och växter i. Varje kväll under alla år har hon gått ut och tänt ett stearinljus i det lilla förrådet för att hennes växter inte ska drabbas av frosten.

Räddningstjänsten var där tidigt på morgonen och kunde släcka branden.

– Det var ju intill ett boningshus och det fanns risk för spridning av branden, men nu är den släckt, sa Torbjörn Krokström på Räddningstjänsten Syd, på torsdagsmorgonen.