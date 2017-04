Hoppas på drygt 17 miljoner i bidrag

Så här skulle en gång- och cykeltunnel under järnvägen kunna se ut.

SVEDALA Svedala kommun ansöker om drygt 17 miljoner kronor i så kallat stadsmiljöavtal. Kommunen förbinder sig att bidra med minst lika mycket för att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen, nya busshållplatser med mera.

Ansökan har nyligen lämnats in till Trafikverket.

Av den framgår att Svedala kommun ansöker om 17, 7 miljoner kronor. Stöd beviljas endast med 50 procent av den totala kostnaden. Den är alltså beräknad till drygt 35 miljoner kronor och den andra hälften får Svedala kommun skjuta till.

Att modernisera och säkerhetsanpassa stationsområdet i Svedala är en fråga som varit på tal i många år.

– Vi är mycket förhoppningsfulla inför den här ansökan, bekräftar Fredrik Löfqvist som är teknisk chef i Svedala kommun. Både politiker och tjänstemän arbetar mycket aktivt med den här frågan just nu.

Alla åtgärder som behöver göras med gång- och cykeltunnel, pendlarparkeringar, hissar, flytt av perronger med mera är beräknade till 93 miljoner kronor.

Den här delen av ansökan omfattar endast gång- och cykeltunnel under järnvägen, trappor, ramper, nya busshållplatser och cykelparkeringar. De statliga delarna av stationsområdet kan man inte söka bidrag för.

Om Svedala kommun beviljas pengar för den här delen måste man också bidra till de delar som återstår. De övriga parterna i projektet är Trafikverket och region Skåne.

– Om vi beviljas pengar i den här ansökan blir det ändå en finansiell utmaning att lösa den övriga delen av upprustningen av stationsområdet.

– Vi kommer att ta fram avsiktsförklaringar tillsammans med Trafikverket och region Skåne där det framgår hur kostnaderna ska fördelas. Blir det inga pengar vill vi snabbt kunna gå vidare med en annan lösning mellan oss, avslutar Fredrik Löfqvist.

Enligt det tidsprogram som kommunen gjort meddelar Trafivkerket i juni om det blir några pengar för stadsmiljöavtal eller inte. Upphandlingen ska sedan starta i juli,

Enligt planen ska arbetena vara avslutade i december 2018. Om Trafikverket beviljar pengarna är detta ett krav vilket innebär en mycket snäv tidsplan.