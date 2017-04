Från Tågarp mot artisttoppen

TÅGARP Elin Graf från Tågarp har många järn i elden – som till exempel fotograf och modebloggare.

Nu hoppas hon även vinna pågående tv- och Internettävlingen Self Made, en talangjakt som arrangeras av Aviciis manager Ash Pournouri.

Elin Grafström Persson, som är hennes riktiga namn, bor vackert i en hyrd renoverad länga på skånska slätten i Tågarp med små skogspartier runt husknuten.

– Jag bor inte i Stockholm och har inte det livet. Det är väldig skillnad mot ett normalt artistliv – men det är det jag gillar och det som gör att jag står ut. Det är en väldig kontrast. Jag siktar mot de stora scenerna ändå – men vill komma hem och återhämta mig ibland, säger Elin Grafström Persson.

Hon satsar på både dans och sång, med så olika förebilder som fartiga Beyoncé och singer-songwritern Gavin Degraw.

Elin Graf kombinerar dansen och sången till en show – och har placerat sig nära toppen av tävlingen trots 100-tals duktiga konkurrenter.

Några av videofilmerna som fått många röster på nätet har hon spelat in hemma i köket i Tågarp under sambon George Lindströms överinseende.

– Han hjälper mig jättemycket och även min bror och mor. Både mor och far har varit duktiga på sång och/eller dans.



Elin Graf är uppväxt på landet men jobbar mycket i stan, som i det här fallet är Landskrona.

– Jag är bostadsfotograf och fotograferar villor och lägenheter till salu. Jag kör runt till en massa objekt.

Elin Graf har många järn i elden. Hon har varit med och ordnat två Landskronakarnevaler, även hoppat in och uppträtt där och undervisat som danslärare på Landskrona Dansstudio. Hon modebloggar även dagligen på now.com/elingraf där alla outfits läggs upp tillsammans med events och händelser i hennes liv.

Hon har dock som mål att kunna leva på musiken.

– Min bror hittade tävlingen och tyckte att jag skulle fokusera på musiken. Self Made kan ta en väldigt långt, även om det är en svår väg, säger Elin Grafström Persson.

Self Made är inne på femte veckan av sex där man sållar ut 21 bland många 100 förhoppningsfulla artister – och det börjar dra ihop sig.

Första perioden består av en massa auditions. Elin Grafström var i Stockholm förra veckan. Under torsdagen är hon förberedd att få åka upp igen om hon får tillräckligt många röster i den pågående röstningen på Self Mades hemsida goselfmade.com som kan göras via sms och Facebook. På onsdagen såg det bra ut.

Man spelar in i Ashs kontor/studio i centrala Stockholm där även Avicii spelar in.

Förra auditionen var det branschfolk som höll i. Försmädligt nog kom Elin Grafström Persson femma istället för att bli fyra – vilket hade gjort att hon direkt hade gått vidare.

– Tyvärr var det så. Men nu har jag lagt upp en ny video och hoppas gå vidare! Det var ju så nära. Som artist får man räkna med bakslag då och då. Jag ger inte upp!

– Det handlar inte bara om att vara bra. Man måste ha fansen och vännerna också. Jag kan se många som ligger längre ner i listorna som är riktigt duktiga!

Om man går vidare i Kanal 5-tävlingen så blir man coachad av branschfolk. Både vad gäller musik, sång, styling och dans.

Under coachningsperioden sker också en sållning tills det bara är tolv kvar. De sluttävlar på nöjesfältet Gröna Lunds stora scen i maj.

– Sedan är det en som vinner ett skivkontrakt samt 25 00 dollar. Det ska bli jag! säger Elin Grafström Persson.

Self Made har bara sänts någon vecka på femman. Tidigare har tävlandet bara skildrats på Self Mades hemsida. Auditionerna läggs upp på Internet och alla fansen kan rösta två gånger per dag. De åtta främsta får göra en audition till.

Hela tiden tävling. Blir det inte nervöst?

– Inte så länge det är på Internet, men mer när man ska spela in och så. Det blir lite så att: shit det här är på tv… Men jag har lärt mig att hantera det. Jag har uppträtt och sjungit i många år.

I Self Made i Kanal 5, fredagar kl 19, visas en del av auditionen plus en liten intervju – plus att man får sjunga i 45 sekunder.

– Det blir cirka fem minuter per person.

Elin Grafström Persson har satsat mycket på dans, och inslagen har fokuserat en del på det. Kanske blir det även låtskrivande framöver. Brorsan har ett piano. Om det hamnar i Tågarp så kan det bli så.