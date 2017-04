Fick fyra år för kokaininnehav

Lund Hemma hos den 21-årige mannen hittades i december drygt 250 gram kokain. Nu har han dömts till fyra års fängelse för grovt narkotikabrott.

Mannen har endast medgett att han förvarat narkotikan, utan att känna till mängden, och förnekat att han köpt den. Hans delaktighet i brottet skulle därmed ha varit begränsad.

Tillslaget hos 21-åringen skedde sedan polisen börjat rikta misstankar mot honom och ytterligare en man. Misstankarna stärktes via spaning och telefonavlyssning, då uppemot 200 narkotikaöverlåtelser dokumenterades under ett par månader.

Den andre mannen greps redan i november och är numera dömd för grovt narkotikabrott.

Tingsrätten dömer helt enligt åtalet och konstaterar att 21-åringen varit ”allt annat än en viljelös hantlangare”. Det ses också som uppenbart att narkotikan inte varit avsedd för eget bruk och ställt utom rimligt tvivel att han förvärvat den.

Han förekommer under tio avsnitt i belastningsregistret och det aktuella brottet skedde under pågående skyddstillsyn.

Det i kombination med brottslighetens art och höga straffvärde gör att någon annan påföljd än fängelse är utesluten, enligt tingsrätten.



Straffvärdet överstiger ”med råge” fyra års fängelse, men rätten tar viss hänsyn till 21-åringens psykiska status. I det rättspsykiatriska utlåtandet har han bedömts uppfylla kriterierna för diagnosen antisocial personlighetsstörning.