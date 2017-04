Tre inbrott rapporterade

LUND

Under tisdagen skedde två tillgrepp av tjuvar i privatbostäder i Lund och ett i en byggnad på Sölvegatan tillhörande Lunds universitet.

Det sistnämnda inbrottet kan ha skett någon gång mellan klockan 16 i måndags och tisdagsmorgonen. Tjuven eller tjuvarna hade brutit upp ett flertal dörrar. Det var vid anmälningstillfället oklart vad de tog.

På Jaktstigen hade tjuven eller tjuvarna tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren. Tidpunkten är ganska exakt angiven: tisdag mellan klockan 10.15 och 11.40. Bostaden var genomsökt. Alla saker i garderoberna var utvräkta på golvet. Det är oklart vad bytet blev, men enligt Lundapolisen är de flesta inbrottstjuvar ute efter smycken och kontanter.

Det sista inbrottet skedde på Rudeboksvägen under tisdagen 14.30-16.20. Det är brytmärken på entrédörr och dörrbleck. Även här saknas uppgifter om vad bytet blev.