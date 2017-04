Stickning möter metal hos Lilith Performance

Growl, metal och 40 par klirrande stickor i ivrigt stickande händer. I den Londonbaserade konstnären Oreet Asherys ljudperformance hos Lilith Performance Studio i Malmö möts känslor av undergång och hopp i samma lokal.

– Jag ville också förstärka den typ av hantverk som ofta görs av kvinnor utan så mycket uppmärksamhet, säger Oreet Ashery.

Passing through Metal:

Performance av den Londonbaserade konstnären Oreet Ashery som framförs på Lilith Performance Studio i Malmö 20-23 april, 20.00 – 22.00. Publiken är fri att komma och gå som de vill under öppettiderna.

Fyrtio stolar är uppställda i symmetriska rader i Lilith Performance Studios lokal på Bragegatan i Malmö. När pressen är på besök är ungefär hälften av stolarna upptagna av personer som koncentrerat stickar på långa svarta garnormar. Klirrandet från stickorna förstärks av mikrofoner.

Efter en stund kliver några av medlemmarna i metalbandet Pyramido in i ljudbilden med gitarr och growl och vi får en lockande aning om hur det är att uppleva Oreet Asherys performance Passing through Metal.

– Föreställningen kommer att pågå under två timmar och publiken kan komma in när de vill, stanna så länge de vill och får gärna röra sig i lokalen också, förklara Elin Lundgren på Lilith Performance Studio.

Den Londonbaserade konstnären Oreet Ashery har i många år arbetat med personliga och politiska utställningar, performance och filmer med fokus på genus, fiktiva samhällen och politiska fiktioner.

– De två, tre senaste åren har jag arbetat mycket med döden som tema, berättar hon.

I London iscensatte jag en performance i mindre format med ett dödsmetalband och med två kvinnor som en genusintervention i utrymmet. Vi gjorde det för flera olika sorters publik, till exempel dödsmetal-fans.

– Här i Malmö var det viktigt för mig att använda ett lokalt band och lokala stickare, fortsätter hon. Jag inbillar mig att både stickning och metal är stort i Sverige och ville föra ihop dessa två och se vad som händer. Efterhand som vi har jobbat med det här projektet har det utvecklats till ett ljudverk som skapar en känsla av sorg här i rummet, men också av hopp.

Pyramido är ett malmöbaserat metalband som spelat tillsammans sedan 2006. Det här är en helt ny upplevelse för medlemmarna men de tvekade aldrig att tacka ja.

– När vi fick frågan visste vi inte riktigt vad vi skulle tycka, vi visste inte vad det skulle bli, säger Ronnie Källback, bandets sångare. Men det var något helt annorlunda mot vad vi brukar göra och vi är väldigt hedrade över av att vi blev tillfrågade.

– Vi har spelat tillsammans i ungefär tio år så det är roligt att göra något helt annat, instämmer basisten Dan Hedlund.

Och hur känns det att spela här?

– Det är verkligen anti rock’n’roll på ett bra sätt, säger Dan Hedlund. Vi spelar ofta på små mörka klubbar, mörk musik i mörka lokaler, så det här är en härlig kontrast.

De 40 stickarna, 39 kvinnor och en man, som ingår i Passing through Metal, har man hittat framförallt genom efterlysningar på Facebook. En av dem är Josefine Surin som i vanliga fall studerar till fritids- och bildlärare.

– Jag gillar att sticka och håller själv på med konst och har varit här på Lilith på en del föreställningar så jag tyckte det lät som en intressant ide, berättar hon. Mycket för att själv utforska hur avslappnande det är med stickning.

Att sticka ihop med Pyramidos musik fungerar väldigt bra, tycker hon.

– Man får flöde och fokus och kommer in i en känsla som gör att det bara flyter.

Hur är det att sticka så många tillsammans?

– Det känns verkligen kraftfullt och aktivistiskt. Jag tycker om känslan av att vi sitter här och göra det här gemensamt och för upp stickningen till ytan.

I kväll är det dags för publiken att ta del av Passing through Metal för första gången och Oreet Ashery, som har lång erfarenhet av att göra den här typen av performances för publik, menar att man aldrig vet vad som händer.

– Vad publiken får ut av det handlar mycket om hur mycket man ger sig in i det. Men jag hoppas att de vågar släppa taget, ger sig in i upplevelsen och tillbringar tid med den. Och att de inte är rädda för vare sig tystnad eller hög musik och också att de verkligen tillåter sig att att gå runt och titta på hur kvinnorna stickar, på deras ansikten, på detaljer.