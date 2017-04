LÖBERÖD

Ölyckeskolan hade påhälsning av tjuvar någon gång under påsklovet. De tog sig in i skolan på okänt sätt och inne i byggnaden sparkade de upp sju dörrar och plockade på sig minst tre bärbara datorer och 15 surfplattor. En mer komplett lista över stöldgodset ska lämnas in senare.