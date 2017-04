Skadegörelse på Skyttebo förskola

ESLÖV Någon eller några tog sig under helgen in på Skyttebo förskola, som håller på att byggas ut och renoveras, och förstörde bland antal ett antal gipsväggar.

Det var mellan lördag kl 15 och måndag morgon som okända tog sig in på byggarbetsplatsen.

De körde runt på arbetsliftar i lokalen och förstörde. Ett antal gipsväggar blev förstörda. De objudna besökarna skar också upp plastskynken.

Vandalerna har även tagit nycklarna till liftarna som används under renoverings- och tillbyggnadsarbetet.

Man har sprejat hakkors på ett ställe och könsord på något annat.

– Det är väldigt tråkigt. Polisen har i alla fall säkrat en del spår på platsen, säger kommunpolis Mats G Odestål.

Brottsrubriceringen är skadegörelse, egenmäktigt förfarande samt olaga intrång.

Skyttebo förskola ligger på Skolgatan i Trollsjöområdet och befinner sig sedan i höstas under renovering och utbyggnad. Renoveringen fortsätter över sommaren och stå klar under hösten 2017 då förskolan slås samman med uteförskolan Trollet. Där ska gå 130-140 barn i åldrarna ett till fem år. 130 anställda ska jobba där.

Verksamheten bedrivs över sommaren i tillfälliga lokaler på Lapplandsvägen medan renoveringsarbetet pågår.



Lennart Andersson