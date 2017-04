Polisen bytte knark mot bakpulverpåsar

Malmö Polisen hade haft den vita skåpbilen under bevakning i flera månader. Vid ett tillfälle tog sig polisen in i bilen och hittade kokain som de bytte ut mot bakpulver.

Med hjälp av märk-dna kunde en person knytas till knarket.

Polisen hade fått ett tips om att en viss skåpbil som stod parkerad utan att flyttas på en adress i Malmö kunde vara en central för narkotikaaffärer.

Bilen sattes under kameraövervakning i augusti förra året och spanarna kunde notera vissa återkommande personer som rörde sig kring bilen.

Särskilt en person, en 29-årig man, var där oftare än andra och han hade även bilnycklar och var ibland in i bilen kortare stunder.

Bilen ägdes av en annan person men hade sålts till denne genom en bilfirma där 29-åringen jobbade. Polisen misstänker att ägaren är en så kallad bilmålvakt – alltså äger bilen på papperet men inte disponerar den.

Vid ett tillfälle bestämde sig polisen för att ta sig in i bilen och undersöka den med knarkhund, sedan man noterat att 29-åringen ensam varit inne i bilen en kort stund.

Under passagerarsätet gjordes fynd av tre förpackningar med nära hundra gram kokain i var och en.

Bevakningen fortsatte och då ingen varit i bilen tog sig polisen in igen och bytte ut de tre påsarna mot ”dummies”, det vill säga förpackningar gjorda efter kokainpåsarnas förebild men fyllda med bakpulver.

Dessutom applicerade man så kallad märk-dna på förpackningarna. Den är osynlig men fastnar på den som hanterar påsarna.

Mitt på dagen den 28 januari i år, två dagar efter att 29-åringen observerats i bilen och efter att kokainet bytts ut mot bakpulver, kom mannen till bilen, öppnade och satte sig i den.

Kort därefter gick han ur igen och började gå från platsen. Då bestämde spanarna sig för att slå till.

De sprang efter honom men han hann märka dem innan de var ifatt. Han kunde dock gripas snabbt och togs in till förhör. Han hade dock ingen påse på sig.

Medan förhöret pågick undersökte polisen bilen och kunde konstatera att en av bakpulverpåsarna var borta. Med hjälp av hundspårning kunde man dock hitta den i en buske längs med gatan där mannen fångats.

När man sedan undersökte mannen kunde man hitta märk-dna på honom.

29-åringen har konsekvent nekat till alla anklagelser om narkotikabrott. Åklagaren anser dock att bevisen är starka så nu åtalas han för grovt narkotikabrott. Dessutom står han åtalad för urkundsförfalskning sedan han förfalskat ett arbetsgivarintyg för att kunna ta ett större banklån.