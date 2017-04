Fler cykelstölder anmälda

STAFFANSTORP

Anmälningar om stulna cyklar fortsätter komma in till polisen i Staffanstorp där cykeltjuvar varit aktiva under påsken.

– Företrädesvis är det damcyklar av typen Monark Karin och liknande som stjäls, säger Michael Rydberg på polisen i Lomma.

– Och ofta blir de stulna från cykelparkeringar vid busshållplatser eller järnvägsstation men under påsken har de också stulits från tomter och uppfarter.

Senast anmälda är en röd damcykel som stals från gamla Lundavägens busshållplats mellan den 15 och 16 april. Från en tomt på Kyrkbacken stals på kvällen i måndags också en damcykel. Den stod inne på tomten och var låst.

Vid Hjärups station stals en damcykel natten mellan fredag och lördag och från cykelparkeringen vid busstorget på Malmövägen stals en cykel på fredagskvällen, även den en damcykel Monark.