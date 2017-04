ÖNNEKÖP

En 43-årig man har åtalats för grovt rattfylleri efter att ha kört bil i berusat tillstånd i Önneköp den 23 januari i år. Mannen tappade kontrollen över sitt fordon och voltade in i en trädgård på Alberts väg och for in i en elstolpe med bilen. Han hade 1,64 promille alkohol i blodet under eller efter färden, framgår det av stämningsansökan. Mannen har erkänt gärningen.