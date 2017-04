Ingen vår i sikte

Väder Den som längtar efter våren får vänta ett tag till. Än är mer snö att vänta.





Under dagen bjuds det på en salig blandning av tre, fyra grader, snö, regn och moln över hela Skåne.

Och det kyliga vädret ser ut att vara här för att stanna, åtminstone ett par dagar till.

– Sen händer det grejer. Ett lågtryck kommer in som gör att vädret kommer bli lite varmare under torsdagen och fredagen, men också blåsigare och molnigare, säger Eva Strandberg på SMHI.

Framåt helgen finns det goda chanser för sol, och som soligast ser det ut att bli i Kristianstad. Där kan temperaturen stiga ända upp till 12 grader.

Att det vankas sol behöver dock inte innebära att att vädret därmed känns behagligt.

Kraftig blåst är nämligen samtidigt att vänta, och speciellt blåsigt kommer det att bli under lördagen.

Våren må vara här meteorologiskt, men i praktiken lär skåningarna få vänta ett tag till.