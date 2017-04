Dramatiska finaler i Påskcupen

ESLÖV Den tionde upplagan av Påskcupen är avgjord.

I Bergas gräshall i Eslöv korades vinnare i tre olika klasser i denna Trollenäs IF-arrangerade innefotbollsturnering med spel efter futsalregler.

Svår grupp vanns av Lunds HIF 1 efter 1-0 i finalen mot Huskvarna FF 1.

Mellangruppen vann av Snekkerstens IF, som i finalen slog Lunds HIF 3 efter dramatiskt straffsparksavgörande. 0-0 vid full tid blev det 4-3 efter straffar.

Lika spännande och jämnt var finalen i lätta gruppen, där Ramlösa Södra FF 2 segrade efter straffar, 3-2, över Vordingborg HI.

Inte mindre än 22 lag ställde upp.

Priser till bästa spelare gick till Alexander Sjöholm, Huskvarna FF 1 (svår grupp), Anders Frydenlund från Snekkerstens IF (Mellangruppen) och Patrick Vagner, Vordingborg HI (lätt grupp).