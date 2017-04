Från Mello till LA för skånska Manda

Hon har varit med i X-factor och Melodifestivalen, men för några år sedan kände Bjärreds-tjejen Manda Nilsenius att hon ville pröva sina musikvingar på andra sidan Atlanten. Nyligen kom hon med sin första singel i USA, Best Friend. En låt inspirerad av bästisen från Staffanstorp.

Manda hade precis påbörjat sin karriär och hade framgångar som artist hemma i Sverige. Hon var med i X-Factor 2012 och coachades av Andreas Carlsson, hon hade låtskrivarkontrakt med Deb Music och hon tävlade i Melodifestivalen med låten Glow 2014. Men hon var ändå inte riktigt tillfreds med musiktillvaron.

– Ganska snart efter Mello flyttade jag till Los Angeles, berättar hon på Skype från USA. Jag tror jag kände att det bara var för stressigt med allt och att jag behövde ta mig en funderare på vad jag ville göra musikmässigt.

Exakt vilken genre hon ville jobba med var Manda inte klar över och hon tänkte att svaret kanske skulle finnas i musikstaden Los Angeles. Där kände hon också många svenskar som jobbar med musik.

Det är två år sedan hon kom till USA. Men helt lätt har det inte varit. Första året var jobbigt.

– Jag tror att alla som flyttar hit för att de vill jobba med skådespeleri eller musik råkar ut för oärliga människor innan man vet hur allting funkar. Folk lovar saker som de inte håller.



Att ge upp och åka hem har ändå inte funnits på kartan.

– Jag behövde ju förändring för min egen skull, säger Manda.

Nu har hennes arbete gett resultat. Nyligen kom hon med sin singel Best Friend. Där samarbetar hon med producenten BridgeTown (Menardini ”Bridge” Timothee) i Atlanta, som också jobbar med bland andra Beyoncé och Mary J Blige.

– Jag hade många kompisar i Atlanta och en av dem introducerade mig för honom. Jag gjorde research på honom och var jättenervös när vi skulle träffas, säger Manda.

Under en period har Manda pendlat mellan Atlanta och LA för att spela in sin musik. Nu har hon produktionskontrakt med Bridgetown.

– Vi har jobbat ihop ett år och nu har vi en ep klar. Det har funkat väldigt bra. Vi har skivbolag som är intresserade, men jag vill vänta med det. Jag vill inte kasta mig in i något som inte är bra.

Vad ger BridgeTown dig för råd?

– Han är vocalcoach också och har hjälpt mig extremt mycket röstmässigt. Det är på en helt ny nivå om man jämför med X-factor. Han är hård, men det är för att jag ska växa som sångerska och artist. Han ger mig också tips om annat som jag inte hade en aning om, han har massor av kunskaper att dela med sig av.

Från Atlanta till LA tar det nästan fem timmar med flyg. Så att pendla har inte varit helt smärtfritt.

– Man talar om New York, LA och Nashville, men Atlanta har blivit en musikstad som växer. Och det är där jag hänger mycket nu.

Manda har fått bra respons på sin nya låt som är en somrig och catchy melodi. Att få ut sin musik utan att ha ett bolag bakom sig kräver mer jobb.

– Vi planerar en miniturné i sommar och snart ska vi göra en musikvideo också, berättar Manda, som gillar att vara aktiv i processen på alla olika plan.

Best Friend är skriven av ett kollektiv på fem personer i Atlanta som kallar sig Superfriends.

– De har skrivit många hits och är fantastiskt duktiga. De pratade med mig om min bästa kompis i Sverige och sa att de skulle skriva en låt om henne, berättar Manda.

Man hör fnitter i bakgrunden på Skype-samtalet. Bästa vännen från Staffanstorp är nämligen på besök i LA.

– Det känns som om jag skrivit låten själv, säger Manda med ett skratt. Och nu trivs jag så bra så jag blir kvar här ett tag.