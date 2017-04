Flera trafikolyckor efter vatten på vägarna

Lomma Två bilar kolliderar i närheten av trafikplats Flädje i norrgående riktning.

Polisen får in två olika larm under lördagsmorgonen om trafikolyckor. Den första ska enligt initala uppgifter handla om en personbil som kört in i ett räcke på E6 i norrgående riktning i höjd med avtagsfarten mot Lomma. När polis kommer till platsen anträffar man ingen bil, men ser skador på vägräcket, vilket väcker misstanke om smitning från trafikolycka. En dryg halvtimme senare får polis larm om två bilar som kolliderat en halv kilometer ifrån den första olyckan. Det är oklart om det är samma bil som är inblandad i båda olyckor.

Polis, räddningstjänst och ambulans åkte till platsen.

– Det är väldigt mycket vatten på vägbanan, så man bör ta det försiktigt, säger Kim Hild vid polisens ledningscentral.

Strax efter 10 kanade en bil av vägen på yttre Ringvägen i Malmö till följd av vattenansamling på platsen. Inga personskador ska ha rapporterats.