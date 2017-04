Tung förlust för FC Rosengård

Malmö FC Rosengårds premiär i division 1 slutade med förlust, 0–1 hemma mot Skövde.

FCR–tränaren Anders Grimberg var oerhört besviken efter matchen.

– Förlusten grinar oss verkligen i ansiktet. Jag tycker att vi förtjänade mer, sa Grimberg.

Hemmapremiären blev en regnig sådan. Länge såg det ut som att matchen skulle flyttas till Malmö IP eftersom planen på Rosengårds IP riskerade att bli vattensjuk. Men matchen kom igång till slut och det var hemmalaget som hade det mesta av spelet.

– Vi hade lite bekymmer i den första halvleken, de skapade inte några heta chanser men var vassa när de kom fram. Vi skapade några halvchanser, framförallt mot slutet av halvleken.

Men istället för hemmaledning gjorde Skövde mål i slutskedet av halvleken.

– De fick en omställning där deras anfallare fick iväg ett skott som touchade en av våra försvarare och gick in. Det var bara otur.s Annars var backlinjen och vår målvakt Tonny Tindberg riktigt bra.

I den andra halvleken tryckte hemmalaget på men utan att lyckas få in kvitteringen.

– Vi hade ett stort övertag och kom in i deras straffområde men väl där var vi inte tillräckligt kreativa.

Det är trist eftersom killarna verkligen gjorde en kraftansträngning för att komma ikapp. Vi var absolut värda minst en poäng, avslutade Anders Grimberg.