Surt fiskbråk vid Ringsjön

Håkan Björk säger att han under 13 år som ägare till fiskbutiken vid Gamla Bo byggt upp varumärket Ringsjöfisk. Nu har han flyttat sin butik till en gård i Råröd. Arkivbild

höör Två olika butikssatsningar. Men hur får namnet Ringsjöfisk användas? Och vem har originalrecepten på den populära sillen? Om detta tvistar Håkan Björk på Björks Ringsjön och John Bergström på Ringsjöfisk.

– Grundrecepten är desamma som tidigare. De kommer från min far på 1970-talet, säger Bergström.

– Vi har våra recept. Och det är recepten som använts de senaste 30 åren, säger Björk.

För ett par veckor sedan invigde Håkan Björk sin jättesatsning på fiskbutik och sportfiske på sin gård i Råröd ett stenkast från Västra Ringsjön. Han flyttade då sin rörelse Björks Ringsjön från Gamla Bo där Håkan Björk jobbat sedan 1987 och ägt själva butiksrörelsen sedan 2004.

Under de första åren som ägare fortsatte Håkan Björk att marknadsföra sig under namnet Ringsjöfisk trots att fisket och butiken var separerade i två olika bolag.

– Vi fortsatte att gå under namnet Ringsjöfisk. Exempelvis när jag jobbat med tv-kockar eller när vår Brantevikssill serverades på Nobelfesten, säger Håkan Björk.

När butiksägaren för knappt tre år sedan lanserade planerna på en flytt tog han en diskussion om namnet med John Bergström. Den sistnämnde äger fastigheten vid Gamla Bo tillsammans med sin fru Camilla Bergström och sitter i dag i styrelsen i AB Ringsjöfisk. Håkan Björk frågade då om han fick köpa namnet Ringsjöfisk.

– Jag ville veta vem som ägde varumärket. Jag fick inte behålla namnet och då bytte jag varumärke till Björks Ringsjön. Jag kände ett ansvar mot kunderna om att informera vem vi var, säger Håkan Björk.

Flytten genomfördes för ett par veckor sedan. Samtidigt har John Bergström tillsammans med sin dotter Stephanie Bergström och affärskompanjonerna Johan Wihlborg och Jesper Wihlborg öppnat fiskbutik i Gamla Bo.

– Här är öppet för fullt och återigen finns det både yrkesfiske och butiksförsäljning under bolaget Ringsjöfisk. Det här var en av Sveriges första gårdsbutiker i mitten på 1970-talet och nu är det kul att barnen vill föra det vidare, säger John Bergström.

Mindre nöjd är Bergström med att namnet Ringsjöfisk riskerar att förväxlas.

– Håkan (Björk) bestämde själv att han ville flytta och då förklarade jag att han fick vara beredd på att här blir något nytt. Det jag reagerar på är att det står ”före detta Ringsjöfisk” på hans reklamskyltar och övrig marknadsföring, säger John Bergström.

– Han får skriva vad som helst men inte Ringsjöfisk. Det är ett bolag från 1960-talet och det vill jag att han tar bort. Ringsjöfisk har inte flyttat, fortsätter Bergström.

Håkan Björk säger till SkD att läget blivit spänt och konstigt mellan parterna.

– Jag har ringt Ringsjöfisks vd Johan Wihlborg flera gånger för att reda ut detta men inte fått tag på honom.

– Jag har byggt upp Ringsjöfisk Butik och Rökeri och utvecklat många nya sillsorter under min tid som ägare. Helt plötsligt är det inte okej att ha med det namnet. Jag blir rejält konfunderad, säger Håkan Björk.

– Men för mig var det viktigt att kunderna skulle få reda på att jag har flyttat min rörelse, fortsätter han.

Håkan Björk säger att han köpte sillrecepten 2004 och att det är samma recept som använts de senaste 30 åren.

– Om John Bergström har ett originalrecept kan jag inte svara på. Mina recept har jag inlåsta och de sitter sedan länge i mitt huvud. Sen blir det alltid en personlig prägel av den som gör sillen, säger han.

Varken John Bergström eller Håkan Björk räds över konkurrensen att det nu finns två fiskbutiker på bara några kilometers avstånd.

– Vi jobbar som vi alltid har gjort och lägger inte energi på om någon försöker kopiera oss, säger Håkan Björk.

– Jag tror det finns underlag för båda. Vi kommer vara en gårdsbutik och satsa mer på fisken från Ringsjön som gös och abborre, säger John Bergström.