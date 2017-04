Snöstorm när Hörby premiärvann

FOTBOLL Full snöstorm och flytt till konstgräset var inget som stoppade Hörby FF i jakten på full pott i sin första division 3-match någonsin.

3-2 (1-1) blev segersiffrorna i lördagens premiärdrabbning hemma mot Lunds SK.

– Fantastiskt skönt. Det var precis den här starten vi ville ha, myste Hörbys spelande tränare Kim Johansson som själv fanns på planen under samtliga 90 minuter plus stopptid.

– Sedan kan jag ta att vi inte alls var på topp spelmässigt och hade ofantligt många felpassningar.

Admir Maletic öppnade målskyttet genom att nicka in 1-0 på frispark, men därefter tog LSK över tillställningen och det var mer tur än skicklighet att HFF lyckades hålla 1-1 i paus.

Under andra halvlek ändrades matchbilden på nytt. Florent Alaj kom in och gav energi åt hemmalaget där storebror Fisnik stod för både 2-1 och 3-1 (straff).

– Vi gjorde en del förändringar och fick bättre utdelning. De sista 35 minuterna kändes helt okej och vi vann välförtjänt, analyserade Johansson som imponerades över att mer än 100 personer trotsat snöstormen för att bevittna Hörbys historiska premiär i division 3.

Och detta kring en konstgräsplan utan läktare.

– Jag vill ge en eloge till alla som var ute och tittade. Vilket stöd vi fick av publiken.