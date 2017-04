Evakuering nära för slottsdagis

ÖRTOFTA En akut flytt till en lösning där delar av dagisverksamheten bedrivs i tält och där extrainsatt personal kompenserar för frånvaron av staket. Det är vad som ser ut att vänta för Slottsparkens förskola eftersom fastighetsägaren Peter Melinder inte löst problemen med inomhusmiljön. Nödlösningen har skapat ilska och oro bland barnens föräldrar.

Kommunens krislösning för Slottsparkens förskola närmar sig med stormsteg.

Slottsägaren och fastighetsägaren Peter Melinder, som hyr ut det nybyggda dagiset till kommunen, ser inte ut att lösa de buller- och ventilationsproblem i lokalerna som han är ålagd att fixa senast den 18 april.

Om problemen inte åtgärdas kan verksamheten inte vara kvar och därför gör sig förskolan nu beredd att evakuera. Akutlösningen som förbereds innebär att verksamheten tillfälligt flyttar in Folkets Hus i Örtofta.

Nyligen gick kommunens förskolechef, Ann-Marie Mattsson, ut och informerade dagisbarnens föräldrar om att nödlösningen är nära att sjösättas.

Men den lösning som planeras har inte tagits väl emot av en del av föräldrarna. I kommunens brev till vårdnadshavarna framgår det att området runt Folkets Hus inte är inhägnat och att tillfällig personal därför ska anställas för att öka säkerheten.

”Jag tycker inte att säkerheten på den tillfälliga platsen känns acceptabel”, skriver en förälder till förskolans chef som en reaktion på brevet.

En annan förälder reagerar också starkt på säkerhetsaspekten i nödlösningen: ”Anställa tillfällig personal för att agera staket?” skriver föräldern till kommunens förskolechef och fortsätter:

”Har ni helt tappat förståndet? Ett barn försvinner på en blinkning. Det finns inte en chans att några extra individer kan hantera det”, skriver föräldern, som sammanfattar lösningen som katastrofal.

Kommunens förskolechefen Ann-Marie Mattsson menar att hon har förståelse för reaktionerna.

– Absolut. När man gör förändringar av det här slaget så blir föräldrar oroliga.

Hon uppger att om flytten verkställs så kan det bli aktuellt att hyra in staket som sätts upp runt det tillfälliga dagiset.

Men en flytt innebär också fler provisoriska lösningar. Lokalerna i Folkets Hus räcker inte till för de 54 barnen och därför ska man även hyra in två tält som sätts upp på platsen och som möbleras. Ann-Marie Mattsson påpekar att barnen på förskolan redan i dag sover utomhus och att man har mycket uteverksamhet.

Hon menar att lokalerna i övrigt är bra och att det inte gått att hitta någon annan lösning.

– Det finns faktiskt inget annat att tillgå i Örtofta/Väggarp. Så det är faktiskt den allra bästa lösningen.

Det var redan i höstas som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att Peter Melinder behövde åtgärda problemen med inomhusmiljön. Överklagandeprocesser har sedan dess skjutit fram datumet till den 18 april.

Förskolechefen Ann-Marie Mattsson uppger att hon gång på gång fått löfte från Peter Melinder om att man inte ska behöva flytta, så att krislösningen måste sjösättas.

– Vi hoppas verkligen att vi ska behöva slippa flytta och sätta den i verket, säger hon.

När Skånskan når Peter Melinder på onsdagen, sex dagar innan hans frist löper ut, hävdar han att förskolan inte behöver flytta.

– Det är inte aktuellt.

Problemen han är ålagd att fixa är redan lösta, uppger han.

– Det är redan åtgärdat. Vi kommer med en redovisning under morgondagen, lovar Peter Melinder.

Men redovisningen han utlovar kommer aldrig in till kommunens miljöinspektör under torsdagen. Det innebär att kommunen lägger sig i startgropen för nödlösningen med flytten till Folkets Hus.

– Det är oroligt för föräldrar och personal att inte veta från den ena dagen till den andra. Det är inte bra, säger Ann-Marie Mattsson när det står klart att Melinder dröjer in i det sista med redogörelsen som skulle kunna göra att förskolan kan stanna kvar.

Hon uppger att man inte kommer att flytta ut nu på tisdag, den 18 april, men att man troligen flyttar under den veckan om inte problemen åtgärdats.