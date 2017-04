Sexutpressare dömd för 18 fall plus bedrägerier

Lund Först utgav den 30-årige mannen sig för att vara en 14-årig flicka som via ett nätforum sökte kontakt med killar. När samtalen, via nätet eller sms, kom in på sex hörde 30-åringen av sig som flickans pappa och började pressa de svarande männen – varav flera med någon form av diagnos – på pengar.

Totalt fick han in närmare 450 000 kronor genom att hota med polisanmälningar eller med att via sociala medier namnge dem som sexbrottslingar.

Nu döms han för bland annat 18 fall av utpressning av det här slaget och dessutom för 45 bedrägerier.

Bedrägeribrotten, totalt omfattande cirka 350 000 kronor, gällde delvis varor som han lagt ut till försäljning via Blocket utan avsikt att leverera, men också lån, varav ett stort.

Påföljden blev två års fängelse och 30-åringen ska även betala skadestånd till 39 personer över hela landet, i ett fall 193 000 kronor och i ytterligare två över 100 000 vardera.

Den högsta summan gällde ett bedrägeribrott som åklagaren bedömde som grovt. Här utgav sig 30-åringen för att vara två unga tjejer som behövde låna pengar när den sedan drabbade sökte vänner via Facebook.

I övrigt är summorna lägre och gäller även nätbedrägerierna som omfattade bland annat telefoner, presentkort och konsertbiljetter.

Flera av de män som utsattes för sexutpressning hade diagnoser som autism eller liknande, och polisanmälan gjordes när gode män eller anhöriga reagerat på utbetalningarna.

En av männen betalade sammanlagt 110 000 kronor till 30-åringen och i övrigt varierade beloppen mellan 3 000 och 56 000 kronor.

För att öka påtryckningarna skickade 30-åringen också bilder på en flicka i en sjukhussäng.

Brotten pågick mellan januari 2014 och januari 2017. 30-åringen som varit frihetsberövad sedan början av februari har erkänt.

Han är dömd för bedrägerier flera gånger tidigare, senast 2013.

Både åklagaren och frivården föreslog nu skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.

Men det höga straffvärdet och återfallen gör att tingsrätten dömer till fängelse.