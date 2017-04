Bottennapp av IFK Malmö

FOTBOLL Berövat på en tidig straff efter att Noor Zadran kapats. Sedan gick det mesta snett för IFK Malmö i division 2-drabbningen borta mot Hässleholms IF, förlust 1-2 (0-1).

–En dålig match. Vi kom inte alls upp i nivå, spelade för mycket i sidled och satte inte en enda boll bakom deras backlinje under första timmen, suckade tränare Nils-Erik ”Nisse Bagare” Persson.

– Jag hade förväntat mig betydligt mer.

I minut 36 nickade Joel Wedenell in 1-0 via stolpen och efter en dryg timmes spel ökade han på till 2-0.

Noor Zadran gav ”gulingarna” visst hopp genom reducering i 86:e minuten. Buwar Karim avslutade sedan i stolpen, men närmare kom inte gästerna.

– Vi vaknade för sent, konstaterade Nisse Bagare.

Bäst i IFK Malmö var Gustaf Backaliden och målvakten Henrik Bäckström.