Sjuka kostar sex procent mer

ESLÖV Trots att Eslövs kommun delvis lyckats få stopp på det accelererande antalet sjukskrivningar bland de anställda så ökar kostnaderna.

Förra året var bara de rena kostnaderna för sjuklön nästan 25,5 miljoner kronor. Det är 1,5 miljon mer än 2015.

Den totala summan för sjukfrånvaron är avsevärt mycket högre än så.

– I summan ingår inte kostnader för till exempel produktionsbortfall, företagshälsovård, vikarier, rekryteringskostnader, ökad stress på kvarvarande medarbetare eller introduktionskostnader, skriver Anna Nordén och Fredrik Dahl på kommunens HR-avdelning i en rapport som kommunstyrelsens ledamöter fick ta del av nyligen.

Kommunens sjukkostnader ökade med sex procent 2016 trots att sjukfrånvaron bara steg med 0,1 procentenhet. Det handlar om att de kommunanställdas löner ökat.

– I takt med att lönerna går upp i många yrken, däribland våra bristyrken, ökar den mellanskillnadsersättning med vilken kommunen ersätter medarbetare med löner över sjukförsäkringens tak, står att läsa i rapporten.

Försäkringskassan drar in sjukpenningen från allt fler. Även det plussar på kostnaderna för Eslövs kommun.



– Då sjukpenningen indragits samtidigt som medarbetaren bedöms vara för sjuk för att återgå i sitt ordinarie arbete betalar Eslövs kommun enligt kollektivavtalet ut ersättning motsvarande sjuklön under 180 dagar.

Under den period utreds bland annat möjligheterna för den anställde att komma längre i rehabilitering eller att finna ett nytt arbete inom kommunen.

Kostnaderna för denna åtgärd steg med nära 800 procent, till strax över 400 000 kronor under 2016.

Eslövs kommunledning har under flera år varit medvetna om de accelererande sjukskrivningstalen och försökt sätta in åtgärder för att få bukt med situationen.

– Inför budgetberedningen 2018 bör vi se över projektmedel till specialinriktade insatser om hälsotalen. Kanske måste vi titta på detta redan i år, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

På kommunstyrelsens möte ville Bertil Jönsson (NKE) sätta av pengar direkt och ta dem från kontot för disponibla medel. Han fick nej av majoriteten, som ville ha en sedvanlig beredning av ärendet först.

Kommunledningen har vidtagit en rad åtgärder tidigare. I februari togs fram en rehabiliteringshandbok.

– Åtgärderna ger besparingar. Så de är i princip självfinansierande, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M), som är ordförande i kommunens personalutskott.

Han säger att många av sjukskrivningarna inte enbart är arbetsrelaterade.

– Det är en kombination av hela tillvaron. Fritid hem och jobb – hela livspusslet som ska gå ihop.

Yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro är förskollärare, undersköterska, socialsekreterare och fritidspedagog. De toppar även för långtidssjukskrivna. Där finns även lokalvårdare med.

Av de 175 medarbetare som var inskrivna på försäkringskassan i januari 2017, det vill säga hade en sjukfrånvaro längre än 14 dagar, hade 46 procent av psykisk diagnos. Muskel- och skelettsjukdomar står för 26 procent av diagnoserna.