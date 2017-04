Häss­le­holm har kommit i riks­me­di­ernas fo­kus de senaste må­naderna. Or­saken kun­de vara ro­ligare, men kaoset i kom­mun­full­mäk­tige är näst in­till unikt i landet. Helt unikt är att sve­ri­ge­de­mo­krater fått ledande po­si­tioner tack vare att mo­de­rater, li­be­raler och krist­de­mo­krater ak­tivt röstat på dem.

Unikt är det där­emot inte att full­mäk­tige inte har nå­gon klar ma­jo­ri­tet. Det är snarare det nor­mala nu­me­ra i Kommunsverige. I mer än hälften av kom­munerna har in­get av de tra­di­tio­nella blocken ma­jo­ri­tet ef­ter det senaste va­let. Det har gjort att block­över­skri­dan­de lös­ningar många gånger hittats, och det kan se ut näs­tan hur som helst.

I 26 kom­muner sam­verkar ex­em­pel­vis S och M, i de flesta med nå­got el­ler nå­gra fler par­tier. En­bart S+M styr i nio kom­muner. Det som är omöj­ligt i Häss­le­holm går allt­så bra på an­dra håll.

Än mer ”ohe­liga” al­li­anser finns ock­så, där ex­em­pel­vis V och M in­går i sam­ma ma­jo­ri­tet.

En kom­mun där S och M sam­ar­betar är Häss­le­holms grann­kom­mun i sö­der, Höör. Där sam­ar­betar ”Part­ner­skapet” med S, V och MP och ”Tre­klö­vern” med M, C och KD. De två blocken delar på ord­fö­ran­de­upp­dragen och viceordförandeuppdragen och sam­ar­betar om hu­vud­delen av po­li­tiken.

Det är myc­ket per­son­ke­mi, för­klarar M-kom­mu­nal­rådet Anna Palm i S-tid­ningen Ak­tu­ellt i po­li­tiken. Man får inte vara allt­för pre­sti­ge­fylld, säger S-kom­mu­nal­rådet Ste­fan Liss­mark i sam­ma ar­ti­kel.

Det var när in­get block fick ma­jo­ri­tet i Höör ef­ter va­let 2014 som det här sam­ar­be­tet formades, som i många an­dra kom­muner. I Häss­le­holm har va­let inte re­sul­terat i att nå­got block fått ma­jo­ri­tet det här år­tu­sen­det. Re­dan 2002 års val ledde till en oklar ma­jo­ri­tet, men då löstes det ge­nom att S och C sam­ar­betade, allt­så som den in­ne­va­ran­de man­dat­pe­ri­oden.

2006 tog Alliansen stöd av Folkets väl för att få ma­jo­ri­tet, och 2010 plockades Mil­jö­par­ti­et in i Al­li­ans­ma­jo­ri­teten. Men 2014 gick det inte att enas om nå­gon ma­jo­ri­tet.

Att en mi­no­ri­tet styr i en kom­mun är inte unikt. Det är snarare gans­ka van­ligt nu­me­ra. Det har ock­så lett till att sty­rande mi­no­ri­teter, pre­cis som i Häss­le­holm, har av­gått un­der man­dat­pe­ri­oden.

Socialdemokraterna har tvingats avgå även i kom­muner där S sty­rt se­dan kom­munerna bil­dades i bör­jan av 1970-talet, ja även på orter där S sty­rt se­dan den all­männa röst­rätten in­fö­rdes.

Gäv­le upp­märk­sammades som en stor kom­mun där Al­li­ansens bud­get fick ma­jo­ri­tet i full­mäk­tige med SD-stöd och S-sty­ret där­ef­ter av­gick. Alliansen tog över utan ma­jo­ri­tet men ock­så utan sam­ar­be­te med SD.

I Sol­len­tu­na föll en S-ledd ma­jo­ri­tet till­sam­mans med C och K, men den sprack och nu styr Alliansen med MP.

I Här­je­da­len by­tte ett lo­kalt par­ti sida och S tappade makten som par­tiet haft se­dan kom­munen bil­dades.

Så Häss­le­holm är inte unikt i att den po­li­tiska pro­cessen kräver ny­tän­kan­de. Hindras ny­tän­kan­det av då­lig per­son­ke­mi? För inte är de po­li­tiska skill­naderna oöver­kom­liga, om bara de tänk­bara parterna ville komma över­ens.

Ett ge­men­samt stu­die­be­sök i Höör för att prata per­son­ke­mi kan­ske skulle lösa upp knutarna?