Humor och allvar i färgstark show

After Dark – This is it!

Manus & regi: Christer Lindarw, Kent Olsson, Hans Marklund

Koreografi: Tine Matulessy, Zain Odelståhl, Hans Marklund, Åsa Engman

Musikarrangemang: Henrik Wikström, Robin Svensson

Scenografi: Christer Lindarw, Per A Jonsson

Kostym: Christer Lindarw

Ensemble: Conny Bäckström, Gustav Lagerträd, Michel Franco, Dennis Bröchner, Robin Werner, Robert Larsson, Nils-Albert Eriksson, John Ljunggren, Nikola Stankovic, Niklas Löjdmark Chressman, Sandro Skagerberg, Erwin Semler, Niklas Arleryd.

Premiär på Malmö Opera den 12 april. Spelas 12, 13, 14, 15 och 16 april kl 19.30 samt 15 april kl 15.

Det är varmt i Malmö Operas stora salong. After Darks show This is it! är inne på slutminuterna. I applådtacket och presentationen av de medverkande kommer Christer Lindarw in som Shirley Bassey och river av This is my life. Sången börjar som bekant med att divan frågar sig själv vad hennes liv är bra för och så blir den till en manifestation över rätten att vara den man är, leva sitt liv som man vill. Och så… nej det ska man förstås inte berätta, men det som händer gör i alla fall att publiken reser sig som en kvinna.

Där står vi, vi ser mestadels ut som en genomsnittlig Svensson-publik modell äldre, och många av oss torkar bort en tår. Vi gör det för att den där killen från Eskilstuna och hans gäng rört något djupt och viktigt med sin generösa underhållning och sin förkärlek för divornas storhet och stolthet, för den där extra fjäderboan på den glittriga klänningen.

This is it! som nu gästar Malmö Opera är ett farväl och ett 40-årsjubileum.

Det ges historiska glimtar från klubben på David Bagares gata i Stockholm där After Dark startade 1976 och dit kändisar från olika håll kom för att se män i klänning. Men det är inte en nostalgitripp, klippen är snabba och blandas med en del nya påhitt. Och så där rullar det på, utan longörer. Showen blir ett collage som mixar nytt och gammalt. Vi får till exempel se och höra Lill Lindfors i hennes klassiska klänning designad av kvällens huvudperson (precis som scenkostymerna) och får en presentation av några av de övriga kändisar som lånat ut sina röster till After Darks parodier på dem genom åren. Och det är många, Pokemåns Zelmerlöw hör väl till de senare. Med röst och kostymer kan man göra roliga stjärnkrockar och sådana bjuds det på. Ensemblen är proffsig såväl i imitationer som drag och dansnummer. Det är mycket ögonfägnad, snygga bilder på videoskärmarna och så mycket vackra kostymer att ingen längre kan få plats i garderoben, den måste vara överfull.

This is it! innehåller också ett stort allvar. Hela showen är en hyllning till Lasse Flinckman, i många år den andra halvan i After Dark, som gick bort förra året. Publiken påminns genom en generös bildkavalkad om Flinckmans scenkaraktärer och Christer Lindarw gör också ett nummer tillsammans med honom på videoskärmen. Mer allvar blir det när Christer berättar om många andra vänner och medarbetare som gått bort genom åren, en del i aids som skördade många offer. Han pratar om hur viktig Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar var för att han själv skulle kunna ta till sig sorgen. ”Är vi tillsammans i morgon?” (Will you still love me tomorrow) blir ett känslofyllt nummer där Christer Lindarw sjunger medan bilder på några av dem som gått bort visas på skärmen.

Med This is it! placerar After Dark in sig på sin plats i historien och Lindarw reflekterar själv över gruppens roll i gaykulturen. Säg underhållning, komik, skratt, kostymer och bensprattel, men det är stor skillnad på hur folk i allmänhet ser på allas rätt att vara den man är i dag och för 40 år sedan. En pusselbit i det stora har After Dark lagt med sina folkliga shower. Även om mycket arbete återstår tror jag att en del av publikens applåder kommer från den insikten.