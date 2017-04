Vi kultursatsar

Svar på debattartikel 6/4.

Birte Sandberg (C) och Ulrika Axelsson (C) skriver den 6/4 att alla som bor i Skåne ska kunna ta del av kulturen på lika villkor och att kulturens egenvärde och roll för att uppnå en inkluderande samhällsutveckling måste värnas. Jag kan inte annat än att stämma in i Sandberg och Axelssons välformulerade ord.

Men det är trots allt ett stort steg att gå från ord till handling. För när Regionfullmäktige behandlade budgeten för 2017 lade Allians för Skåne istället fram en omfattande nedskärning på kulturområdet.

Strax över 10 miljoner kronor ville Sandberg och resten av Alliansen skära ner i det skånska kulturlivet. Det hade inneburit en faktisk nedskärning på över 20 miljoner kronor för Skånes kulturverksamheter. Detta eftersom Kulturrådet varit tydliga med att det statliga anslaget sänks eller höjs med motsvarande andel.

Det rödgröna styret valde istället att satsa på kulturen, vilket också uppmärksammades av Kulturrådet, som gav Region Skåne den största tilldelningen i hela landet. Dessa resurser avsätts nu för skapa en kulturscen tillgänglig för alla skåningar.

Så ser en politik ut som inte bara låter bra men som också skapar förutsättningar för ett levande och tillgängligt kulturliv i hela Skåne.