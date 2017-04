Tjuven greps hemma hos 96-årig kvinna

ESLÖV Två kvinnor och en man, samtliga hemmahörande i Landskrona, greps på tisdagen i och vid en 96-årig Eslövskvinnas lägenhet när de höll på att stjäla saker, efter att ha lurat sig in genom att uppge att de var från hemtjänsten.

De tre misstänks för grov stöld i bostad. En av kvinnorna greps inne i lägenheten, de båda andra utanför. Polisen tror att även den andra kvinnan varit inne i 96-åringens bostad och stulit medan kumpanen uppehöll henne.

Det har varit en rad liknande händelser i Eslöv senaste tiden. Den nu aktuella stölden skedde mellan kl 13.15 och 13.45 på tisdagen i centrala Eslöv. Trion ringde upp kvinnan på hennes hemtelefon och uppgav att man kom från hemtjänsten – och hon släppte in dem.

En av de misstänkta kvinnorna greps av polisen inne i 96-åringens bostad.Enligt poliserna på platsen var den gamla kvinnan då mycket skärrad. Hon grät, var chockad och förtvivlad.

– Det känns skönt att de här människorna förhoppningsvis kommer bakom lås och bom, säger kommunpolis Mats G Odestål i Eslöv.

De tre gripna förekommer i polisens belastningsregister ett antal gånger tidigare. De är dömda för grova stölder och grova bedrägerier och mycket annat.

Mannen är 34 år gammal och de två kvinnorna 33 år respektive 44 år gamla.

Poliserna hittade gods som man tror kan knytas till stölden hos dem.

– Tyvärr är det så att gamla människor har en god tro, och inte misstänker människor. Man är inte så vaksam alltid. Om det är någon som säger att de ska komma så blir de ofta insläppta, säger Mats G Odestål.

Ett liknande försök till stöld skedde på en annan adress i centrala Eslöv ungefär vid samma tidpunkt på tisdagen. Polisen har en aning om att samma personer kan vara inblandade i det.

Vid 13-tiden försökte en kvinna komma in hos en 92-årig dam. Kvinnan utgav sig via porttelefonen för att komma från hemtjänsten. Den okända sade att hon ville se hur damen mådde.

Damen har ingen hemtjänst utan privat städhjälp och anade oråd. Hon gick ner i trapphuset, öppnade porten och bad den främmande kvinnan visa legitimation.

Kvinnan svarade att hon glömt den. Damen vägrade då att släppa in henne och kvinnan gick därifrån.

92-åringen ringde efteråt till hemtjänsten och kontrollerade saken. Hon fick till svar att de inte hade någon anställd ute där, och att de inte arbetar på det sättet.

En av de gripna kvinnorna tros ha varit narkotikapåverkad under dådet på Södergatan.

Gripandet kunde ske tack vare en satsning som görs vid den så kallade ärendesamordningen vid polisen i Malmö. Där bereder förundersökningsledare och utredare alla ärenden utan någon frihetsberövad.

– Det har kommit in ett antal ärenden av den här arten till oss, där äldre människor blivit lurade och bestulna på saker i sina hem, av folk som utgett sig för att vara bland annat från hemtjänsten, säger kommissarie Ulf Lindström.

– Vi har hållit målsägandeförhör med dem som utsatts, letat efter filmer och bilder och initierat ärendet som ledde till gripandet i Eslöv under tisdagen.

Ärendesamordningen har haft en mängd andra poliser till hjälp. Man bedriver ingen egen spaning utan initierar bara ärendena.

Vid en dom 7 april i Malmö dömdes ett stort antal kvinnor för en stor mängd liknande brott.

Ulf Lindström tycker att det är en tråkig trend:

– Mängder av brott riktar sig framförallt mot äldre kvinnor som är födda i början av 1900-talet. Det är ofta försvarslösa människor som man letar upp och attackerar. Det är något som upprör många av oss och vi tycker att vi vill lägga ner extra kraft på det.

Skånskan sökte under onsdagen Lindströms kollega Håkan Persson, som har ansvaret för utredarna som har ärendet nu.