Önskestart för Stehag

FOTBOLL Tre poäng för Stehags AIF och tre mål av nyförvärvet Wissam Wehbe.

– En skarp början, anser tränaren Anders Nordström om division 5 västra-premiärens 5-2-segermatch hemma på Gyavallen mot BK Fram

I fjor släcktes Stehags division 4-dröm i förlorat kval.

I år tar Anders Nordströms pojkar ny sats mot toppen och avancemang.

– Sedan i fjor har vi bara tappat två man, förvisso två bra spelare, men i övrigt är truppen intakt. Lägg till detta att vi fått in spelare som både breddat och spetsat truppen. Jag tycker vi har allting, säger Nordström.

Två av nyförvärven tog plats i premiärelvan, målvakten Pontus Andersson och anfallaren Wissam Wehbe, två rutinerade kuggar som så sent som i höstas var med om att spela hem division 4-seriesegern till Eslövs BK.

Wissam Wehbe visade direkt att han kommer att bli ett offensivt vapen utöver det vanliga. Han följde upp Jonas Hanssons 1-0 med att göra 2-0 efter 23 minuter, ökade på till 3-0 strax efter pausvilan och avslutade målfesten med sitt 5-2, bara minuten efter att Haris Puhovic satt det viktiga 4-2-målet när Stehag lite lätt bjudit in Fram till match igen.

– En väldigt väl genomförd premiär. Vi inledde beslutsamt. Även om vi onödigt tappade 3-0 till 3-2, så kändes det inte som att vi hotade.

Vi tog oss samman igen och avslutade bra, summerar Anders Nordström.

För Stehag väntar ny seriematch på skärtorsdagen, då mot Teknologkårens IF LTF på Gunnesbo i Lund.

Mitt emellan dessa två seriematcher spelade Stehag på tisdagskvällen i DM på bortaplan mot divisionsjämbördiga IFK Klagshamn. Även i denna match nätade Wissam Wehbe. Problemet var att det redan då stod 7-0 till Klagshamn, som till slut vann matchen med 7-2.

I samma division 5-serie som Stehag spelade nykomlingen Teckomatorps SK, det Jörgen Pettersson-tränade laget, 2-2 i sin premiär hemma mot Asmundtorps SK med Jonas Dahlberg tvåmålsskytt (1-0 och 2-1).