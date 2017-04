Ny karttjänst ska se över stranderosionen miljö: Kommunen hoppas att fler upptäcker tjänsten

ystad Medan strandfodringen på pågår för fullt håller kommunens relativt nya karttjänst koll på stranderosionen.

Det är kommunens miljö- och klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog som kom på att en karttjänst på nätet där allmänheten deltar kan bidra till att hålla koll på stranderosionen.

Hon tror nämligen att stranderosionen är ett ämne som intresserar många Ystadbor.

Karttjänsten, som sjösattes i början av det här året, är en så kallad öppen källkod (OSS), där källkoden är tillgänglig och som utvecklas gemensamt av alla inblandade. I det här sammanhanget betyder det att vem som helst kan via sin dator, eller mobiltelefon, ta en bild på stranden eller stranderosionen och ladda ned det via kommunens karttjänst. Samtidigt med nedladdningen skapas en geografisk position till bilden via GPS.

– Den primära tanken var att se om en storm eller högvatten påverkar stranderosionen på något sätt, förklarar Mona Ohlsson Skoog om initiativet, som uppmanade allmänheten att ladda ned bilder från bland annat stormen Urds härjningar i slutet av förra året.



– I samband med stormsituationer vill jag gärna se vilka skador som har uppkommit på kuststräckan. Finns det flitiga fotografer som åker ut och tar de här bilderna och laddar ned de i karttjänsten kan jag hålla mig kontinuerligt uppdaterad om situationen, säger Mona Ohlsson Skoog.

Men karttjänsten har andra fördelar också.

– Jag har upptäckt att vissa strandremsor har blivit mer fotograferade än andra. Det innebär att jag kan följa utvecklingen av dessa stränder genom en tidslinje. Tillsammans med mina egna bilder tagna på Ystads kuststräckor kommer de att bilda en bildbank över hur det har sett ut under en tio årsperiod, och in i framtiden.

Det är fram för allt den östra delen av Lödderups strandbad där man nu via bilder kan se stora förändringar från mitten av 1990-talet och framåt.

– Tack vare strandfodringen har man på senare tid också sett en positiv utveckling i reservaten. Man kan bland annat se små nya dynor som bildas, vilket är jättetrevligt, säger Mona Ohlsson Skoog.

Med flitig nedladdning från allmänheten blir karttjänsten en bildbank över stranderosionen, menar Mona Ohlsson Skoog.

– Jag tycker att tjänsten är jättebra och använder den mycket själv, men har inget emot att fler börjar använda den, säger hon.

Själva karttjänsten finns på kommunens hemsida på http://www.ystad.se/kommun–politik/kartor/