ARLÖV

Sedan i januari har det varit många lägenhetsinbrott och även andra inbrott i området vid Grönvägen i Arlöv.

Tre fullbordade lägenhetsinbrott har anmälts den senaste tiden där gärningsmännen brutit sig in i bostäderna via ytterdörren.

Även andra inbrott i källare och i fordon har förekommit plus en del andra stölder och polisen vill gärna göra boende i området uppmärksamma på detta och tar även tacksamt emot tips om någon lagt märke till något i samband med brotten.