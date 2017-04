Konstnären med barnasinnet kvar

I 60 år har hon låtit fantasin flöda i sin ateljé och varje år ställer denna flitiga kreatör ut ett par gånger. Nu i påsk på Konstrundan. Trots sin aktningsvärda ålder har konstnärinnan Madeleine Pyk barnasinnet kvar och de detaljrika figurerna är kännetecken på hennes verk.

Att träda in i Madeleine Pyks tegelklädda ateljéhus nära havet i Skillinge är som att välkomnas in i en spännande och humoristisk värld av bilder, berättelser och drömmar.

Huvudpersonen själv delar generöst med sig av sina historier om ett unikt konstnärsliv som spänner över många decennier.

Det är fart och fläkt när hon rör sig runt i ateljén för att visa sina bilder som hon har samlat på sig genom åren och denna produktiva konstnär pratar fort och är ivrig att berätta.

– Jag har alltid varit konstnär. Det ligger i släkten. Min faster Margit, farmor Rosa och hennes far Ludvig var konstnärer. Därför kändes det naturligt för mig att söka in på Konstfack. Under tonåren mådde jag psykiskt dåligt och det var då som jag började teckna mina upplevelser.



I konstkretsar är Madeleine Pyk känd för sina detaljrika och naivistiska bilder fyllda av människor och djur. Hon älskas över hela landet och dramatikern Kristina Lugn sa en gång att ”i varje svenskt hem finns ett kök, ett badrum och en tavla av Madeleine Pyk”.

– Fast jag vill inte kalla mina målningar och teckningar för naiva. De är mera som berättelser om olika minnen och upplevelser. Från min barndom eller från möten med människor. På de platser där jag bor under olika årstider eller från våra resor.

”Jag leker att jag lever” är titeln på Anja Notinis bok om Madeleine Pyk, som kom ut 1990. Just lekfullheten känns också som ett genomgående tema i hennes konst. Än har hon inte tröttnat på leksakerna som hon har samlat i skåpen i hallen och som dyker upp i inredningen.

– Jag har alltid varit elva år och fortfarande leker jag att jag lever. Även om jag är påverkbar av det som händer i min omgivning har jag allting här i kroppen när jag ska börja skapa. Många konstnärer är flera personer samtidigt. Jag är en enda men befinner mig på olika platser.

Madeleine Pyk är en mångsysslare som hunnit prova på det mesta under sin långa konstnärsbana. Måleri, grafik och skulptur, men hon har också skrivit, fotograferat och arbetat med tecknad film. Just nu håller hon på med en målning till Stockholms tunnelbana i emalj.

– Det blir en stor teckning i samma stil som mina andra bilder som gjuts i emalj på gjuteriet här i Skillinge. Till konstrundan har jag också skapat en rad gouacher med självporträtt och detaljrika bilder med mina kända figurer, som katterna och tigrarna, förklarar Madeleine Pyk.

Just porträtt är en genre som hon gärna återvänder till igen. Genom åren har hon gestaltat både kända och okända, exempelvis professor C-F Reutersvärd.

Hon är mest känd för sina fantasifulla och roliga bilder om små och stora händelser i livet. En grupp människor som poserar ihop, en cirkus eller en exotisk orientalisk miljö med små detaljer är några återkommande teman. Det är oftast färgglada bilder som sprider glädje till betraktaren.

– När jag börjar på en tavla bestämmer jag mig rätt snabbt för färg och form. Sen låter jag fantasin flöda. Oftast håller jag på länge med ett verk eftersom att jag är väldigt noga med detaljerna. Sen har jag svårt att avsluta och känner sorg över att lämna målningen.

Varje sommar återvänder Madeleine Pyk och hennes partner Kri Bohm till den släktgård som familjen Pyk har haft på Värmdö utanför Stockholm sedan år 1900. Gården byggdes av hennes farfar Christian Pyk, som härstammade från Mölle, där släkten funnits sen 1500-talet.

– Där skapar jag i min nya ateljé när jag inte simmar i havet eller umgås med släkten. Jag har också plockat fram olika släktfotografier och målar familjen i olja på pannå när de står uppställda för fotografen. Några av dem ska jag visa på utställningen på Sjöbacka.

Mycket inspiration hittar hon i de vackra miljöerna i Stockholms skärgård eller på Österlen, där hon dagligen promenerar med hunden Jack. Sen 1950-talet har hon vistats i sydöstra Skåne och flyttar nu sitt vinterboende från Lund till Ystad, där hon också får en ateljé.

Det berömda ljuset påverkar även Madeleine Pyk. Men också olika ljud och musik. Då kan hon dansa sig genom bilderna och oftast får också leksaksfigurerna vara med.

Vid utställningen i påsk visas Madeleine Pyks nyaste bilder. Hon har tidigare varit med i ÖSKG, men har valt att inte medverka därför att hon inte har tid att engagera sig i föreningen. Ofta ställer hon ut med sin brorsdotter Camilla Pyk, som gör stora oljemålningar på temat mötets dramatik.

Däremot har denna levnadskonstnär engagerat sig i Hasse & Tage-museet i Tomelilla, där hon har fått uppdraget att skapa en röd tråd för att museet ska leva vidare. Då lär hon säkert kunna dra nytta av sin mera barnsliga sida.

Fakta-Madeleine Pyk:

Född: 24 februari 1934 i Stockholm.

Bor: Med partnern Kri Bohm och hunden Jack i Skillinge, på Värmdö och till hösten i Ystad.

Utbildning: Konstfack 1951-1955, Konstakademin 1963-1967.

Debuterade: På Galleri Lilla Paviljongen i Stockholm.

Representerad: På Moderna Museet i Stockholm, Norrköpings, Västerås och Umeå Museum. Har gjort offentliga arbeten på bland annat Judiskt center och KF-huset i Stockholm. Har haft otaliga separatutställningar i Sverige och utomlands, bland annat på Ystads konstmuseum, Konstnärscentrum Malmö och Kulturen i Lund.

Register: Målar, tecknar, skriver och fotograferar. Illustrerar böcker, bland annat i samarbete med Barbro Lindgren och Jaques Werup samt har gett ut egna böcker, som ”Marmorbadaren” och ”Katt”. Medlem i Grafiska sällskapet och har även gjort tecknat film. Tilldelades den kungliga medaljen Illis Quorum 2008.

Aktuell: Ställer ut på Sjöbacka gård 13/4-23/4, i München i maj och i oktober i Ystad på Galleri M1. Håller på med en emaljmålning till tunnelbanan i Stockholm.