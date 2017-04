Tjuv sparkade in källardörr

VOLLSJÖ

Tjuvar tog sig in i hus på Heingebergsvägen när ägaren var i väg några timmar.

Klockan tio i söndagskväll när en husägare kom hem efter att i fyra timmar besökt sina föräldrar upptäckte han att någon under tiden tagit sig in i huset på Heingebergsvägen.

En eller flera gärningsmän ska ha tagit sig in i huset genom att ha sparkat in källardörren till huset. Ut har tjuvarna sedan tagit sig via entrédörren som lämnats öppen.

Enligt polisanmälan ska bostaden ha sökts igenom med stor oreda till följd. Husägaren har anmält att kontanter, två bashögtalare, en modelljärnväg samt två soft airgun-gevär stulits.