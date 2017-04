Massavhopp från Svenska kyrkan

Under 2016 valde 90 000 svenskar att aktivt träda ur kyrkan. Det visar kyrkans officiella medlemsstatistik som presenteras på tisdagen.

Under de senaste tio åren har Svenska kyrkan i snitt tappat knappt 57 000 medlemmar per år, vilket gör fjolårets siffror betydligt högre än normalt rapporterar Sveriges Radio Ekot. Under sommaren 2016 såg man ett stort medlemstapp enligt Pernilla Jonsson, analyschef på Svenska kyrka.

– Det kopplar vi till den mediegranskning som var och där kan vi också se att det var en annan grupp av medlemmar, de som haft en lång relation de som var mellan 55 till 70 år, som som var överrepresenterade bland de som trädde ur, säger Pernilla Jonsson till Ekot.

En enkät beställd av Svenska kyrkan och utförd av Nordstat visade att den största anledningen att man valde att gå ur kyrkan är att man inte tror på gud. 40 procent svarade att de inte tror på gud och arton procent att det inte kändes meningsfullt att vara medlem.