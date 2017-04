Hip hop klinik på gång i Svedala

SVEDALA Hip hopen ska få en mera framträdande roll i Svedala.

Producenten Diego Fagnani är numera Svedalabo och i samarbete med ABF dras det nu igång en klinik där ungdomar ska kunna skapa musik, dansa och mötas.

Under onsdagen arrangeras ett möte hos ABF i Svedala med Diego Fagnani.

– Vi hoppas kunna komma igång nu under senvåren, berättar Robert Horvath som är ombudsman på ABF i sydvästra Skåne där både Svedala, Trelleborg och Vellinge ingår. Vi vill försöka arbeta så brett som möjligt och har kontakter med både Svedala kommun och musikföreningen Smurf.

– Målet är att kunna ha allt under samma tak men det beror på vilken lokal vi kan hitta. Vi håller på att undersöka olika alternativ.

Två musikstudios, danslokal, DJ-rum med utrustning, bild- och redigeringsrum och ett kafé är vad som planeras. Det är onekligen en satsning som kräver en hel del plats.

Hip hopkliniken vänder sig till Ungdomar i åldrarna 13-25 år.

Diego ”Don Diego” Fagnani är född i Buenos Aires och har bott i Malmö i många år. Numera är han bosatt i Svdala. Han beskrivs som en skånsk hip hoplegend och var med i Latin Flavor, en av de tidiga hip hopgrupperna. I dag arbetar han bland annat som producent.

Förra året var han med och arragerade rap SM i Folkets park i Malmö.



Nu ska han alltså vara med och locka fram hip hopmusiken hos ungdomarna i Svedala kommun. ABF har arbetat med liknande projekt i större städer. När man skulle koncentrera sig på mindre orter föll valet på bland annat Svedala.

Mötet hålls i ABF-lokalen i Svedala på Storgatan onsdagen den 12 april klockan 14.