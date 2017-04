Fotboll Kvällens match i Champions League mellan Dortmunds och Monaco skjuts upp efter en explosion vid Dortmunds spelarbuss.

Den tyska klubben skriver på Twitter ska en spelare ha fått föras till sjukhus.

Explosionen inträffade före matchen som skulle ha startat klockan 20.45.

Vid 20.30-tiden kom beskedet att matchen nu skjuts upp till på onsdag klockan 18.45.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.

— Borussia Dortmund (@BVB) 11 april 2017