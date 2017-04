Två uppges döda i skolskjutning

USA Två personer uppges ha dödats i en skolskjutning i Kalifornien i USA.

Skjutningen inträffade i en grundskola i San Bernardino utanför Los Angeles.

Enligt Los Angeles Times ska två vuxna personer ha dött, en av dem ska vara gärningsmannen. Den andra uppges vara en anställd på skolan.

Två elever skadades också vid skjutningen och fördes till sjukhus.

Skjutningen inträffade inne i ett klassrum på skolan. Eleverna fick evakueras och fördes till en annan skola där deras föräldrar kunde hämta dem.

Police operations are continuing to secure the area. However, we do believe the threat is down.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 april 2017