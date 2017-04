Mittskåne bjuder in utländska mateliten

ESLÖV/HÖRBY/HÖÖR Med hjälp av Michelinkocken Titti Qvarnström och med EU-pengar i ryggen ska 20 inflytelserika matkännare från hela världen lockas till Mittskåne för ett fem dagar långt matlagningsäventyr.

Tanken är att de i sin tur ska få utländska matintresserade att besöka vad man beskriver som ett oupptäckt smultronställe.

I veckan var det kickoff för det EU-stödda Leaderprojektet Matlandet Mittskånes satsning Swedish Food Camp på exklusiva golfbanan Elisefarm som genomförs tillsammans av lokala producenter och myndigheter.

Swedish Food Camp är två pilotprojekt i juni och september med tio deltagare i varje.

De som bjuds in beskrivs med engelskspråkiga termer: Foodies, matintresserade människor som gärna reser till mat- och naturupplevelser, samt Influencers, folk som ligger i framkant och driver frågor om mat och turism – som skribenter, stjärnkockar, researrangörer, journalister och resebloggare.

Deras guide blir Titti Qvarnström, Sveriges första kvinnliga kock med en Guide Michelin-stjärna. Hon driver till vardags restaurang Bloom in the Park i Malmö, fick sin stjärna 2015 och har försvarat den två år i rad.

Deltagarna ska, under Titti Qvarnströms överinseende, få förbereda gemensamma måltider på handfast sätt.

Tanken är gemensamma strövtåg i den Mellanskånska naturen där man plockar växter som ska användas i matlagningen.

Kanske får deltagarna även nacka hönor, plocka tuppar, skjuta änder och laga mat över öppen eld. Från jord till bord är en fras man använder.

– Det är ett inkluderande och nätverkande projekt med ambitionen att lyfta och kvalitetssäkra ett antal skickliga, intressanta och tidsenliga mathantverkare som jobbar inom hospitalitysektorn med mat som minsta gemensamma nämnare, säger Titta Qvarnström.

Första anhalten för besökarna blir Nyrups Naturhotell i Höör.

– Tanken är i grunden är att vi ska plocka saker i den vilda naturen som vi sedan tar med oss till Bränneriets Gård på landsbygden söder om Eslöv där vi hämtar produkter som sedan används i matlagningen inne på Ellinge slott, förklarar Titti Qvarnström.

Andra intressenter är Nyrups Osteria, Bokeslundsgården och Elisefarm samt Mittskåne Turism.

Leader har beviljat pengar för att bjuda in testpiloterna.

Vad fungerar – vad fungerar inte? Vill folk bo i Naturhotellet eller på något slott?

– Det handlar om hur vi bygger upp ett Food Camp som tilltalar internationella besökare, och även frågor som hur vi prissätter det. Var säljer vi det och till vem? Kan vi hitta nya målgrupper? säger Charlotta Ranert från Pink Chili Consulting Group.

Titti Qvarnström säger att man tittat mycket på kontraster i upplägget.

– Från enkelheten i bokskogen till en väldigt bekväm miljö på Ellinge slott. Men också att vi är ute och plockar det som växer vilt och letar efter väldigt hög kvalitet genomgående.

Tourism i Skåne och Visit Sweden är med och väljer ut deltagarna och bjuder in dem.

Tre deltagare är klara, en amerikansk och tre italienska researrangörer. Övriga deltagare hämtas troligen från Ryssland, Storbritannien, Tyskland och eventuellt Kina.

Titti Qvarnström ser ett stort internationellt intresse för det nya nordiska köket, New Nordic Cuisine. Vad gäller mat och dryck utsågs Skåne till destination nummer nio i världen att besöka enligt New York Times i fjol.

– Samtidigt ser vi att det saknas guidning, styrning och kvalitetssäkring för dem som vill komma hit, säger Titti Qvarnström som beskriver Mittskåne som något av ett hemligt smultronställe.

– Malmö är känt och tillgängligt och Österlen har sitt varumärke. Men här i Mittskåne finns så mycket att upptäcka.