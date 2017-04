Therese befann sig mitt i terrorkaoset

Hässleholmaren Therese Walther hade precis svängt in på Drottninggatan när lastbilen kom körande. Foto. Privat

Stockholm/Hässleholm Therese Walther, 30, från Hässleholm kom med tåget till Stockholms central 14.40 i fredags. Tretton minuter senare går hon in på Drottninggatan och möts av lastbilen som kör på en flicka och fortsätter in i folkmassan. Allt blev panik, skräck och kaos.

– Alla började springa i panik. Jag sprang in på varuhuset Zara, som ligger alldeles intill varuhuset Åhléns, där jag skulle byta en tröja, tillsammans med hundratals andra. Det bara vällde in människor från gatan. Jag sprang uppför rulltrappan som var på väg ner. Jag var i en bubbla. Dörrarna till Zara låstes och jag såg människor som slog på dörrarna och ville in. Det var fruktansvärt, berättar Zara, som var i Stockholm för att besöka sin pojkvän.

Det annars så vanliga lunket på Drottninggatan och handeln i butikerna byttes på några sekunder till skräck när lastbilen rammade shoppinggatan och människor flydde i panik.

De flyende människorna i varuhuset lugnades av ett biträde.

– Hon var fantastisk och spred lugn och ledde oss ner i en källare där vi samlades i gångarna. Hon frågade hur vi mådde. Periodvis var det lugnt, alla kramades och tröstade varandra. På mobiltelefonerna kom uppdateringar om skottlossning och att gisslans hade tagit. Det skapade oro och skrik hördes.

Vi visste ju inte vad som hände däruppe, säger Therese, som fortfarande upplever skriken, paniken och bilden av flickan som kördes på av lastbilen.

Biträdet, som hade kontakt med polisen, fick besked om att ingen fick lämna varuhuset.

Efter 2,5 timmar fick de instängda i kulverten gå ut eskorterade av poliser.

– De sa till oss att gå så långt bort från platsen som vi kunde.

Therese Walther fick telefonkontakt med sin pojkvän, som hämtade henne med bil utanför avspärrningarna.

Therese Walthers bror, hans flickvän och pojkvännens syster åkte iväg tillsammans i bilen.

Det som hände ska inga människor behöva uppleva.

– Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om något liknande. Chocken satt i hela natten. Ja, sitter fortfarande kvar, berättar Therese Walther för tidningen på söndagen.

Hon beskriver attentatet som att befinna sig mitt i en skräckfilm och inte kunna ta sig därifrån.

Det tar tid att få bort bilderna från näthinnan av attentatet och upplevelserna de närmaste timmarna efter i varuhusets källare.

– Jag bearbetar det med att prata om det hela tiden med människor som finns intill mig. Det fungerar inte med att hålla inne med allt som kommer upp.

Hon tittar på tv-nyheterna hela tiden.

– Det är ett behov. Jag behöver det, säger Therese Walther.

Men hon är också medveten om att livet måste gå vidare och att rädslan inte får ta över.

På söndagen tog hon tåget hem till Hässleholm.

Hon var på väg till T-centralen när tidningen pratade med henne.

– Jag har inte besökt Drottninggatan och platsen där lastbilen körde in i Åhléns entré. Jag känner att jag inte vill vara där igen. Det orkar jag inte.

På söndagen fylldes hela Sergels torg med tiotusentals människor för att delta i en kärleksmanifestation för att hedra minnet av de som dog i attentatet och för att visa styrka och avsky mot våld och terror. Initiativtagaren Damon Rasti hade uppmanat människor att besvara lastbilsattacken på fredagen med kärlek, ljus och värme.

Talare från politiska partier och olika föreläsare fanns på plats och artisten Sara Dawn Finer framförde sången ”Move on”.

Vid 14.53, exakt två dygn efter lastbilsattacken inträffade, hölls en tyst minut för attentatets offer.

I Hässleholm flaggade kommunen på halv stång utanför Stadshuset. Även räddningstjänsten hade halat flaggan på halv stång.

På kyrkogården vid Östra Hagagatan hade någon tänt ljus och lagt en bukett blommor med texten – ”Drottninggatan”.