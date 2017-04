TFF saknade skärpa

FOTBOLL Ett något lojt Trelleborgs FF fick nöja sig med oavgjort, 2-2, i hemmapremiären i Superettan mot degraderade Falkenbergs FF.

Framför allt hade Patrick Winqvists manskap svårt att få till det i de avgörande situationerna.

Men två mål och en poäng blev det i varje fall.

Marcus Pode öppnade målskyttet genom att göra 1–0 i minut 15.

Viktor Götesson och Per Karlsson vände sedan på tillställningen för Falkenberg som såg mest taggat ut och hade 2-1 med sig in till pausvilan.

TFF spelade dock bra periodvis och i 53:e minuten höll sig planens bäste hemmaspelare, Dino Islamovic, framme och nickade in kvitteringen, 2–2.

I slutsekunderna fick Trelleborg två chanser efter varandra, men bollen ville inte in.