Säsongen över efter tredje raka förlusten

ISHOCKEY Malmö Redhawks förmådde inte studsa tillbaka i semifinal 5, föll 2–4, och har gjort sitt i SM-slutspelet.

HV71 är klart för final efter 4-1 i matcher.

– Jättesvårt att glädjas över allt som vi gjort bra. Just nu är jag grymt besviken, suckade rödhökarnas tränare Peter Andersson i C Mores direktsändning från Kinnarps arena.

– Självklart hade jag velat ha mer och fått spela fler matcher.

Någonstans fanns ändå stoltheten över att ha tagit Malmö till sitt första SM-slutspel på 15 år och gjort det över förväntan.

– Ska vi sammanfatta det kort slutade vi åtta i serien, fick spela åttondelsfinal mot Luleå, kastades rakt in i hetluften och klarade av det ganska bra med två raka. Sedan åkte vi på tuffast möjliga motstånd i seriesegrande Växjö och spelade en fantastisk hockey med tryck i grejorna.

Därför kunde Peter Andersson inte undgå att känna en omedelbar besvikelse efter uttåget ur semifinalserien.

– Jag tycker att vi inte riktigt kom upp i samma nivå mot HV71. En av orsakerna är att de spelar lite annorlunda än Växjö, med rakare spelvändningar och något högre fart.



I söndagens möte fick Redhawks hela tiden kämpa ur underläge även om Lukas Haudum (1–1) och Fredrik Händemark (2–3) såg till att hålla drabbningen vid någorlunda liv.

– Trots allt var det skillnad mot matchen i fredags. Då vårdade vi pucken bra och i dag fick vi inte lika tid på oss, hamnade under stress och det blev fler misstag.

De många frånvarande nyckelspelarna har också påverkat.

– Klart vi behöver ha alla friska i matcherna som är så viktiga. Samtidigt har våra unga spelare gjort det jättebra. Kul att se Carl-Johan Lerby och Lukas Haudum ta sådana kliv framåt.

Redhawkstränaren försökte avslutningsvis se det positiva. Tre avslutande förluster förstörde inte helhetsbilden.

– Vi måste vara realister Det här var Malmös andra år i SHL efter många säsonger utanför. Nu fick vi smaka på slutspelet och det har varit nyttigt för organisationen att vara med och dansa på det stora dansgolvet, sa Andersson.

– Härnäst gäller det att se vad vi kan få för lag till nästa år och om vi kan ta ytterligare ett steg.

För HV71 är det första finalplatsen sedan SM-guldet 2010.