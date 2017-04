Oklart vem 39-åring sympatiserat med

Skåne/Stockholm Varför kapade en 39-årig uzbeker en lastbil och körde ihjäl människor på Drottninggatan? Nu analyseras Rakhmat Akilovs sympatier för bland annat Hizb ut-Tahrir.

För att binda en terrorist till ett dåd krävs inte bara teknisk bevisning.

Om åklagaren ska åtala för terroristbrott krävs nämligen bevis att syftet till exempel varit att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i Sverige.

Vad vi vet är att modus, att kapa en lastbil eller en bil och köra in i en folkmassa, både existerar som uppmaningar från och fenomen inom al-Qaida och IS.

Därför är bland annat Rakhmat Akilovs elektroniska kommunikationer av största vikt. Men hans facebookkonto visar ingen entydig bild var han står.

Akilov har visat sympatier för terroristorganisationen IS, men kanske mer intressant är att personer i hans vänkrets tillhör Hizb ut-Tahrir. Det kan finnas en motsägelsefullhet i detta.

Den islamistiska extremismen i Centralasien har en längre historia än vad många tror. Rötterna ligger så lång tid tillbaka som tidigt 1800-tal.

Under sovjettiden förbjöds all religion och moskéer stängdes, men extremismen grodde under ytan och bubblade upp i och med diktaturens fall i början på 1990-talet.

Uzbeker har stridit i Afghanistan och kopplingar finns till talibaner och al-Qaida.

I Uzbekistan finns i dag två intressanta islamistiska extremistorganisationer, IMU (Islamic Movement of Uzbekistan) och Hizb ut-Tahrir.

2014 utropades Islamiska statens kalifat i Afghanistan och Centralasien. Då gick IMU över till IS.

Hizb ut-Tahrir bildades som parti 1953 av palestiniern Sheikh Taqiuddin al-Nabhani, som tidigare var medlem i Muslimska brödraskapet.

År 2005 inträffade en massaker i Andijon, och efter detta fick Sverige ta emot ett ökat antal asylsökanden från Uzbekistan. Hur många som dödades och vilka som låg bakom är fortfarande än i dag en tvistefråga, men enligt regimen i Uzbekistan stod medlemmar av IMU mot Hizb ut-Tharir. Huruvida det är sant eller inte går ej att säga. Det finns även andra teorier.

Tusentals uzbeker och andra Centralasier har stridit för IS eller al-Nusrafronten (al-Qaida) i Syrien. Det finns också enskilda individer som har deltagit i terrordåd eller terrorplaner i Europa och i Ryssland.

Bland uzbekerna finns således många islamska extremister. Frågan om Rakhmat Akilov tillhör någon sådan gruppering är således en nöt som de svenska utredarna har att knäcka.

Den tekniska bevisningen med alla blodspår Akilov lämnat efter sig framstår ur detta perspektiv som den enklare delen av åklagarens arbete.