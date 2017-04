Välgörenhet i rosa färg

höör Angelica Wideheim valde livet för fyra år sedan när hon genomförde en förebyggande bröstoperation. Sedan dess har hon arbetat helhjärtat med att samla in pengar till Cancerfonden. I morgon söndag arrangerar hon en välgörenhetskonsert i Gudmuntorps kyrka.

För Angelica Wideheim tog livet en dramatisk vändning för sju år sedan när hennes pappa gick bort i skelettcancer.

Mitt i sorgearbetet fick Angelica Wideheim beskedet att hon bar på en ärftlig cancergen.

– Det fanns 85 procents risk att jag skulle få bröstcancer, berättar hon under en intervju i hemmet nära Hurva kyrka.

Angelica Wideheim genomförde därför en bröstoperation för fyra år sedan. I dag mår hon jättebra men vill inte längre prata om händelsen.

– Artikeln i Skånskan fick ett enormt genomslag. Många tidningar ringde och massvis med privatpersoner hörde av sig. Nu har jag lagt operationen bakom mig, säger hon.

Pappans tragiska bortgång sådde också ett helt annat frö.

– När pappa fick sjukdomen visade han en sådan kämpaglöd för oss anhöriga. Han tröstade oss istället för tvärtom och jag ville inte att hans död skulle vara förgäves.

Angelica Wideheim startade därför insamlingen Rosa tjejerna under Cancerfondens vingar. I dag är insamlingen uppe i 235 000 kronor.

Det stora evenemanget varje år är en tjejmiddag.

– Första året var vi 20 tjejer. Vi lyssnade på föredrag och skänkte pengar.

– Nu är vi 90 tjejer som snart ska ses på Hurva Gästis. Det som började med mina vänner har blivit ett brett socialt nätverk. Vi äter jättegod mat, lyssnar på föredrag, lottar ut spännande priser och dansar. Det är nytta med nöje och högt och lågt.

Förra året kände Angelica Wideheim att hon ville göra något mer. Det slutade med en konsert i Hurva kyrka där hennes syster och två kompisar uppträdde. 130 personer i publiken innebar en fullsatt kyrka och konserten inbringade 7 000 kronor till insamlingen.

I morgon söndag gör hon om konceptet. Fast ändå inte.

– Jag kände att det måste vara lite annorlunda. Därför är det kyrkan i Gudmuntorp som gäller. Vi har marknadsfört evenemanget och hoppas på fler än förra året. I Gudmuntorp finn det plats för 400.

Temat för konserten klockan 16 är ”En timmes kärlek” vilket innebär att ett antal populära kärlekssånger kommer att framföras av Rolandh Jönsson, Karolina Wideheim, Anette Krohn och William Runnström.

– Inträdet på 50 kronor går oavkortat till Rosa tjejernas insamling, berättar Angelica Wideheim.

Rosa tjejerna har blivit hennes livsprojekt. Målet är att samla in en halv miljon kronor. Solskenshistorierna är många om hur det kommit in pengar. Som när Angelica Wideheim höll ett föredrag vid en stor sammankomst på Öland och det inkom 55 000 kronor på en dag.

– Sen finns det projektet Pantslant där fem tjejer skänkte alla pengar de fick genom pant under ett år. Det blev 5 000 kronor, säger Angelica Wideheim.