Stockholm hyllas via Optimismorkestern

Malmö Rosor, liljor, hjärtan och vykort med svenska flaggan på. Optimismorkestern har blivit en samlingsplats för hälsningar till terrorns offer. Dagen efter dådet är funderingarna många.

Ett lite småsömnigt Malmö vaknade upp efter gårdagens terrordåd i Stockholm.

Skulle det vara mindre folk på stan eller på stationerna?

– Det känns inte som mindre folk, säger Emelie Blomqvist.

Hon och kollegan Lizette Richard jobbar som florister inne på Centralstationen. Under gårdagen var det många kunder som spontant talade om terrorattentatet, men i dag har detta lugnat ner sig.

På en bänk har de skapat ett konstverk av blomblad. Efter terrorattentatet i Paris i november 2015 skapades hyllningar med ”Pray for Paris” där man ritade in Eiffeltornet i fredssymbolen. Emilie Blomqvist och Lizette Richard har skapat en ”Pray for Stockholm” av rosenblad, fresia och ranunkel.

Kommunen och landshövdingen flaggar på halv stång. På Stortorget syns bara några få turister ta fotografier av ”Tjocke-Carl”.

Sigfried Reif från Bayern berättar att han och vännerna Karl-Heinz Schlee och Juge Tursich har suttit på hotellet i Köpenhamn och sett på svensk tv om terrordådet.

– Men allt är ju på svenska så vi förstår inte så mycket, säger han.



Det som hänt i Stockholm ändrar inte deras program. Under lördagen är det sightseeing i Malmö som gäller och på söndagen ska de gå på Bob Dylan i Lund.

– Det är inte roligt det som har hänt, men livet går vidare, säger Sigfried Reif.

En bit bort hittar vi ännu en hyllning. Det är bronsstatyn Optimistorkestern på Södergatan som nu blivit en plats för hälsningar till Stockholm. Orkestern leds numera av en tamburmajor med famnen full av vita liljor och med röda hjärtan runt halsen.

De andra orkestermedlemmarna har smyckats med svensk flagga, röda rosor och ett och annat vykort med hälsningar.

På Centralstationen sitter Harriet Liljeblad från Höör och väntar på en buss.

– Det är ofattbart, säger hon. Jag var ju där på Drottninggatan för bara fjorton dagar sedan.

I går satt hon hela dagen och tittade på tv-sändningarna. Att sonen bor i Stockholm berör och jo, hon funderade faktiskt på om hon skulle åka till Malmö eller inte. Men det var ju bestämt med väninnan.

Samtidigt försöker Harriet Liljeblad agera som vanligt.

– De säger ju att vi inte ska visa rädsla för det är det terroristerna vill, säger hon. Vi svenskar har ju varit lite invaggade i att ingen gör oss något ont, att det händer överallt men inte här.