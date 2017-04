Skadegörelse oroar mackägare

När Skånskan tittar in är samtliga toapappersrullar och handtorkrullar borta på toaletterna, och hållarna uppbrutna.

gårdstånga De senaste veckorna har tiggare återkommande camperat vid Gårdstångarondellens bensinmack.

– De stör vår verksamhet och våra kunder, säger Vedran Medjedovic.

Tillsammans med Driton Selimi driver han bensinmacken sedan 2013, liksom den angränsande restaurangen.

De har lagt ner mycket tid, slit och pengar på att renovera lokalerna och tvätta bort det lite dåliga rykte som de menar att macken hade tidigare.

I dag går verksamheten bra. Läget vid E22 är perfekt och inte minst många lastbilschaufförer väljer att ta en paus, tanka och äta en bit mat här.

Men det finns ett orosmoln och det är att verksamheten störs av tiggare som skräpar ner och kommer in i butiken och använder sig av, och skadar, toaletterna, som egentligen är avsedda endast för kunderna.

– De är inte aggressiva och skadar ingen, men det har varit mycket problem med skadegörelse. De slår till exempel sönder toalettrullehållarna för att komma åt toalettpappret. Lägger vi ut nya rullar tar det en halvtimme innan alla är borta igen. Och hållarna kan vi över huvud taget inte använda längre, de slås sönder hela tiden. Det blir en kostnad för oss och skrämmer bort kunderna, och det tar otroligt mycket energi, berättar Vedran Medjedovic.

Under mars månad vistades tiggarna allt oftare vid macken, berättar mackägarna. De bodde i tält och pickupbilar på trafikplatsen alldeles intill. Där har upp till 20 personer vistats främst nätter och på kvällstid, berättar de.

– Det såg för jäkligt ut. Det såg ut som ett läger, säger Vedran Medjedovic.

Markägaren tröttnade till slut på att plocka upp skräpet och städa undan, och har nyligen i samråd med mackägarna gjort en polisanmälan i ett försök att få bort tiggarna. Markägaren har även låtit röja i buskagen runt rastplatsen, för att göra den mindre attraktiv att campera på.

Polisen ska ha varit ute på plats och pratat med dem ett par gånger. När Skånskan tittar in syns inga tiggare till och Driton Selimi berättar att det var ett par dagar sedan han såg dem.

– Vi har säkert varit där och pratat med dem. Men man kan inte köra bort någon hur som helst. De har rätt att vistas där som alla andra. Skulle det vara så att någon mer eller mindre bosätter sig där får man titta närmare på vad som gäller juridiskt just för den platsen, säger Eslövs kommunpolis Mats G Odestål.

Hos mackägarna finns en oro över att tiggarna inte bara kommer tillbaka utan även blir allt fler och att det uppstår ett permanent läger.

– Vi såg ju vad som hände i Malmö, säger Vedran Medjedovic och syftar på lägret vid Industrigatan som växte sig allt större under lång tid innan myndigheterna till slut stängde ner det.

Han nämner en risig gammal husvagn som någon använt – vem är oklart – och lämnat övergiven mitt på lastbilsparkeringen.

– Vi vill forsla bort den men det får man tydligen inte göra eftersom stödbenen är utfällda. Då måste man först försöka få tag i ägaren, som sedan har en viss tid på sig att svara. Husvagnen har stått där i tre månader nu utan att något hänt, det är absurt.

Vedran Medjedovic säger att han har förståelse för att tiggarna har det svårt.

– Det är klart att de inte vill leva så här. Samtidigt kan det inte vara vårt ansvar som företagare att hjälpa dem. Det här är en rastplats och bensinmack, inte en camping. Om de ska campa får de åka till en camping och betala för en campingplats. Myndigheterna får väl antingen ordna tillfälligt boende, eller förbjuda dem från att komma in i landet. Vi kan inte hjälpa dem.