Romskt terroroffer dämpade firande

Malmö Med musik och dans firades den romernas internationella dag i Folkets Park. Glädjen dämpades något av beskedet att en romsk kvinna skadats under terrorattentatet i Stockholm.

På lördagen firades den romska nationaldagen i Malmö.

– Vi har haft 2 500 personer här under dagen som kommit och gått, berättar arrangören från Romsk kulturcenter Erland Kaldaras.

Förutom musik och mycket dans bjöd man på mat i tältet. Många av kvinnorna och flickorna spontandansade.

Men allvaret fanns också med under dagen. Erland Kaldaras berättade för publiken att en romsk kvinna skadats under terrorattacken i Stockholm. Även europaparlamentarikern Soraya Post, Fi, tog upp terrorattackerna i Stockholm under sitt tal, som var på romani.

Efteråt får Skånskan förklarat av Erland Kaldaras att kvinnan har opererats. Att hon är en överlevare från den romska förintelsen, porajmos.

– Hon kommer att överleva, säger han.

Kvinnan visar sig vara 83 år gammal och heter Papusa Ciuraru. Expressen har träffat henne på Sankt Görans Sjukhus. Hon är nämligen en av Stockholms mera kända tiggare och hon satt på marken på Drottninggatan när lastbilen körde förbi.

Hon blev inte påkörd.

Istället körde lastbilen på ett betonglejon, som välte över Papusa Ciurarus fotled, som gick av på två ställen. Därav att hon opererats.

Någon skräck för terrorister tycks inte denna 83-åring ha drabbats av.

– Det var en idiot som körde lastbil nedför Drottninggatan, säger hon till Expressen. Han körde sönder de där fula betonglejonen. Men mig lyckades han inte träffa.

Erland Kaldaras berättar att det inte är första gången romer drabbas av terrorn.

– Vi är en del av samhället och vi drabbas också av terrorn. Två romer dog på arenan i Paris. Folk vet inte om det men vi vet.

Terroristattentatet har varit det stora samtalsämnet under dagen.

– Vi har många släktingar som bor i Stockholm, säger Erland Kaldaras.

Den romska internationella dagen har firats sedan 2001 i Malmö. Det är den största romska manifestationen i Sverige. Romerna blev en egen minoritet 2000.

Dagen firas till minne av den första romska kongressen, som ägde rum 1971. Den romska flaggan tillkom på denna konferens. Det röda hjulet symboliserar vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen är himlen och den gröna jorden.